При атаке дронов в Татарстане пострадали граждане девяти стран

Граждане девяти стран пострадали в результате вчерашней атаки беспилотников на общежитие "Алабуга Политех" в Татарстане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В числе 14 пострадавших — граждане России, Кыргызстана, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Шестеро раненых остаются в больнице.

Накануне, по данным пресс-службы особой экономической зоны "Алабуга", которая находится в десяти километрах от города Елабуга, беспилотники атаковали общежитие. Повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа "Алабуга Политех" в 2022 году.

Как выяснили журналисты, поврежденное общежитие находится в 300–400 метрах от цеха по сборке иранских беспилотников типа "Шахед", принятых в России на вооружение под названием "Герань-2". Их собирают студенты колледжа "Алабуга Политех", в том числе несовершеннолетние, говорится в расследовании журналистов издания "Протокол" и ютьюб-канала "РЗВРТ".

По данным издания, абитуриентам предлагают поступать на программу, которая подразумевает, что они смогут работать уже с первого курса и получать до 40 тысяч рублей в месяц. Бунтовать или выражать недовольство студенты "Алабуга Политеха" боятся, говорится в расследовании. Согласно договору об обучении, они не имеют права разглашать какую-либо информацию. За нарушение требований придётся выплатить полтора-два миллиона рублей.

Кроме того, как выяснили журналисты, учащихся "Политеха", занятых на производстве дронов, заставляют регистрироваться в приложениях для знакомств, чтобы заманивать в Елабугу студенток из африканских стран. Там их называют "мулатками" и привлекают на низкоквалифицированную работу, например, в качестве уборщиц.