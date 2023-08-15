При крушении учебного самолёта на Кубани погиб полковник Вадим Гуров

В Краснодарском крае при крушении учебного самолёта погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Об этом во вторник сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов .

В тексте Кумпилов отметил, что Гуров многие годы возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии и полномасштабного российского вторжения в Украину.

Днём ранее в Минобороны сообщили, что на Кубани разбился учебно-боевой самолет Л-39. В ведомстве уточнили, что один из членов экипажа погиб. Самолет упал в черте аэродрома во время захода на посадку. Разрушений и пострадавших на земле не было.

12 августа в Калининградской области разбился истребитель Су-30, члены экипажа погибли. Предварительной причиной крушения была названа техническая неисправность, самолет выполнял учебный полет и летел без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном месте. Издание The Moscow Times тогда отмечало, что разбившийся Су-30 стал восьмым боевым самолетом, потерпевшим крушение в пределах международно признанных границ России с начала 2023 года.