При крушении вертолёта на Лазурном берегу погиб основатель Forex Group

Во Франции на Лазурном берегу при крушении вертолёта, летевшего из Швейцарии в Монако, погиб основатель компании Forex Club, российский бизнесмена Вячеслав Таран. Об этом сообщило издание Monaco Daily News со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Информацию подтвердила компания Libertex Group, которую возглавлял Таран.

Вертолёт компании Monacair разбился в пятницу. Он следовал из швейцарского города Лозанна в Монако. О том, что на борту погиб Таран, который был единственным пассажиром, стало известно только в воскресенье. Также погиб пилот. Компания Monacair заявила, что на данном этапе не будет давать комментарии о причинах катастрофы, следствие продолжается.

Таран основал Forex Club в 1997 году. Компания была одним из ведущих операторов рынка форекс (валютного обмена) на территории России и других стран СНГ. В конце 2018 года Ценьробанк России аннулировал лицензии у пяти российских форекс-дилеров, в том числе у Forex Club. В сентябре 2020 года Роскомнадзор заблокировал домен fxclub.org. Сейчас компания продолжает работу в других странах в качестве онлайн-брокера под брендом Libertex Group. Таран также входил в правление швейцарской компании YouHodler SA, которая занималась криптовалютами. Monaco Daily News характеризует российского бизнесмена как настоящего "гражданина мира", который пользовался большим уважением сообщества иностранцев, живущих в Монако.