При налёте на Краснодар беспилотник попал в многоэтажный дом

Украинские беспилотники в ночь на 11 июня атаковали Краснодарский край, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.



По его словам, "обломки" дрона попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание, два человека пострадали.

Еще один человек пострадал при атаке на Северский район, где повреждены несколько частных домов.

По данным ASTRA, в двух километрах от дома в Краснодаре, который пострадал от удара, находятся предприятия военного назначения – Краснодарский приборный завод "Каскад" и АО "Сатурн", а в трёх километрах – аэродром "Краснодар-Центральный".

Также после атаки беспилотников произошёл пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае, но к утру, как сообщили в оперативном штабе региона, пожар потушили.

Кроме того, сообщалось о нарушении работы газовой магистрали.

Афипский НПЗ – крупный нефтеперерабатывающий завод, который входит в группу "Сафмар". Его проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год. Предприятие не первый раз подвергается атаке украинских беспилотников.

В Киеве удары пока официально не комментировали.