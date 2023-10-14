При нападении на Израиль погибли не менее 16 граждан России

Не менее 16 граждан России погибли в Израиле в результате нападения вооружённых отрядов радикальной группировки ХАМАС на эту страну 7 октября. Об этом сообщили в субботу в посольстве России в Израиле. Восемь граждан России числятся пропавшими без вести. По меньшей мере один россиянин, по информации посольства, захвачен ХАМАС в заложники и удерживается в секторе Газа.

Ранее соообщалось о четверых погибших россиянах. Все они были гражданами как России, так и Израиля.

"Можем объяснить" называет имя одной из погибших, о которой ранее не сообщалось. Это Ирит Кондерова, которая также имела двойное гражданство. Она была убита в результате нападения ХАМАС напали на участников фестиваля транс-музыки, проходившего у границы с сектором Газа. Ранее её семья предполагала, что её похитили, однако впоследствии стало известно о её гибели. По имеющимся данным, боевики ХАМАС расправились более чем над 200 участниками музыкального фестиваля, среди которых были граждане разных стран.

Всего при нападении на Израиль были убиты более 1300 человек. Жертвами ответных ударов по сектору Газа, по данным на утро субботы, стали более 2200 его жителей. ХАМАС продолжает удерживать заложников. Представители группировки заявили в субботу, что в результате израильских авиаударов за минувшие сутки погибли девять заложников. Проверить эти утверждения невозможно. Ранее в ХАМАС заявляли, что будут убивать заложников в ответ на израильские удары, однако пока о таких фактах не сообщалось.