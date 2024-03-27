При обрушении моста в Балтиморе погибли шестеро рабочих

По предварительным данным, при обрушении моста в Балтиморе американского штата Мэриленд погибли шесть человек. Их поиски приостановлены до утра среды, 27 марта.

Все шестеро были рабочими. В момент обрушения в ночь на 26 марта они заделывали выбоины на середине моста. Об их вероятной смерти, учитывая глубину реки и прошедшие часы поисков, сообщил руководитель компании, в которой они работали, и министр транспорта штата Мэриленд.

Согласно расшифрованным переговорам, на которые ссылается Associated Press, полицейские получили сигнал, что по пути к мосту потеряло управление грузовое судно, незадолго до аварии. Они успели остановить движение на мосту. Один из полицейских собирался выехать за рабочими, но мост обрушился в считанные секунды.

Также сообщается, что рабочих предупредили по их линии связи, но на эвакуацию у них было не более 30 секунд. Известно, что двое рабочих были гражданами Гватемалы, о пропавших при обрушении моста сообщили также в МИД Гондураса и Мексики.

После обрушения моста в воде оказались ещё двое рабочих (их спасли) и несколько автомобилей. Власти считают, что в них никого не было. На борту сухогруза, врезавшегося в опору моста, никто серьёзно не пострадал. Би-би-си передаёт, что у одного моряка царапина на голове.

Порт Балтимора является крупным транспортным узлом. Власти пока не дают оценок, сколько времени потребуется на расчистку реки и восстановление моста. Они ожидают, что потеря моста окажет негативное воздействие не только на штат Мэриленд, но и на всё восточное побережье США. Американцев уже предупредили о возможном дефиците товаров.