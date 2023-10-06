При обстреле Харькова пострадали девять человек

В результате утреннего удара российской армии по центру Харькова пострадали девять человек, в том числе 11-месячный ребёнок. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Удары пришлись "исключительно по гражданской инфраструктуре", в том числе – по жилому дому, написал мэр города Игорь Терехова. По его сведениям, под завалами может быть ребёнок – спасатели пытаются разобрать их как можно быстрее.

Также повреждены другие здания и автомобили.

Над Одесской областью сбили три беспилотника типа "Шахед", сообщил глава администрации региона Олег Кипер. По его словам, российская армия целилась по приграничной и припортовой инфраструктуре. В результате повреждено зернохранилище, загорелись девять грузовиков. Пожар уже потушили, пострадавших нет.

Рано утром российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев рассказал об отражении "атаки двух безэкипажных морских катеров". Он оговорился, что это предварительная информация – с тех пор обновлений не было.

Также ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о шести сбитых беспилотниках. Через час Минобороны России отчиталось о пяти уничтоженных украинских дронах над регионом.