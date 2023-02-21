При обстреле Херсона погибли не менее шести человек

При обстреле российскими войсками украинского областного центра Херсона погибли не менее шести человек, пострадали более 10. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на украинских военных.

Херсонский городской совет сообщил, что подтверждена гибели пяти жителей города.

В интернете появились кадры последствий удара, который пришёлся в том числе по центру города, по автобусной остановке. Пострадали жилые дома.

Украинские СМИ сообщают, что по городу было выпущено не менее 20 залпов из установки "Град".

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в "безжалостном убийстве" мирных жителей.

Российские военные сообщения об ударе пока не комментировали. Ряд пророссийских телеграм-каналов выступили с утверждениями, что удар наносился по расположению украинской территориальной обороны.

Херсон (российские власти в сентябре прошлого года заявили об аннексии Херсонской области, то есть официальная Москва считает город своим) после его оставления российскими войсками в ноябре прошлого года неоднократно обстреливался, были жертвы среди мирного населения города.