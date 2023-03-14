При обстреле Краматорска пострадали жилые дома, есть жертвы

Российские войска утром во вторник обстреляли город Краматорск в Донецкой области Украины. При обстреле пострадали несколько жилых домов в центре города, - сообщают журналисты с места событий. По данным властей, погиб как минимум один человек, ещё несколько ранены.

Городской совет Краматорска позднее сообщил, что в результате российского ракетного удара по центру Краматорска повреждены 25 многоквартирных и один частный дом, а также детский сад, музей и административное здание.

По сообщениям, предположительно был нанесён удар ракетой С-300.

Под завалами могут оставаться люди, идут спасательные работы.

Видео последствий удара опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Краматорск - самый крупный город подконтрольной сейчас Украине части Донецкой области. Он не раз подвергался ракетным атакам. Город расположен примерно в 20 километрах к западу от Бахмута, за который ведутся упорные бои.