При обстреле Курской области пострадала местная жительница

При обстреле деревни Успеновки Курской области от взрывной волны пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, по деревне было три "прилёта" со стороны Украины. В одном из домов выбиты стёкла.

Также накануне вечером над Белгородской областью были "сбиты две воздушные цели", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.