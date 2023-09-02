При обстреле Курской области пострадала местная жительница

При обстреле деревни Успеновки Курской области от взрывной волны пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, по деревне было три "прилёта" со стороны Украины. В одном из домов выбиты стёкла.
Также накануне вечером над Белгородской областью были "сбиты две воздушные цели", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
- На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
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