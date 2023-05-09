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При обстреле сектора Газа израильской армией погибли 12 человек

Explosions light up the sky after the Israeli military said in a statement that it has struck Islamic Jihad targets, in Gaza

12 человек погибли и десятки ранены в результате удара армии Израиля по сектору Газа в ночь на 9 мая, сообщило палестинское агентство ВАФА. Среди убитых — трое членов радикальной группировки "Исламский джихад", их жёны и дети, и семья врача с российским гражданством.

Ранним утром 9 мая израильская армия объявила о проведении антитеррористической операции "Щит и стрела". Министр обороны Израиля Йов Галант одобрил призыв резервистов. Жителям южных районов страны рекомендовано находиться рядом с убежищами, в ряде районов закрыты школы, передаёт газета “Гаарец”.

Израильская армия отчиталась об убийстве троих лидеров "Исламского джихада". По утверждению ведомства, они ответственны за совершение терактов, в том числе с атаками смертников, и за обстрелы территорий Израиля.

Власти палестинской автономии опубликовали список из 12 погибших в результате ударов. Среди них — жёны и дети убитых исламистов, и директор больницы медицинской реабилитации и специализированной хирургии Джамаль Хасуан с женой Маруат Салих и сыном Юсуфом.

По сообщению местных властей, у Хасуана и сына было российское гражданство, Маруат Салих находилась в процессе его оформления. Из сообщений местных СМИ следует, что погибшие были соседями одного из убитых исламистов.

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