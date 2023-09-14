При обстреле села в Херсонской области погиб ребёнок

В ночь на четверг при обстреле села Новодмитровка в Херсонской области Украины погиб шестилетний ребёнок. Его 13-летний брат доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Снаряд попал в частный дом. Ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но попали под обстрел.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, по данным украинской генеральной прокуратуры, погибли 504 ребенка и более 1123 получили ранения .
Куда попали оставшиеся пять дронов и каковы последствия атаки, украинские военные не сообщают. Уточняется лишь, что ударам подверглись Николаевская, Запорожская, Днепропетровская и Сумская области Украины.
- С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 6,5 тысяч ракет и 3,5 тысячи дронов-камикадзе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, абсолютное большинство ударов пришлось по гражданским объектам.
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