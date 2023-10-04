При падении автобуса с эстакады в Венеции погиб 21 человек

Не менее 21 человека, включая двоих детей и подростка, погибли, более 10 пострадали в Венеции в результате падения с эстакады туристического автобуса. Среди погибших пятеро граждан Украины и итальянский водитель.

Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Их отправили в больницу в Падую.

Автобус принадлежит оператору общественного транспорта Венеции. По предварительным данным, он пробил дорожное ограждение, пролетел несколько десятков метров, упал на железнодорожные пути и загорелся.

Как сообщают итальянские СМИ, следов торможения на асфальте не обнаружено. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Возможно, водителю, у которого был большой стаж вождения, стало плохо. По другой версии, в автобусе могло случиться внезапное возгорание перед заносом и падением с эстакады.

Автобус вёз туристов в пригород Венеции в кемпинг в Маргере. Падение произошло за несколько минут до прибытия в пункт назначения.