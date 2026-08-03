При падении БПЛА на пляже под Геленджиком погибли четверо

Число погибших при падении дрона на пляже в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в Краснодарском крае 3 августа возросло до четырёх. Такие данные приводит оперативный штаб. Среди жертв есть ребёнок. Количество пострадавших - 10 человек, среди них двое детей (ранее сообщалось о 13 раненых).

Издание Astra опубликовало видео и фото падения БПЛА: на них видно, как дрон самолётного типа падает на пляж, где в тот момент было много отдыхающих. За кадром слышны звуки стрельбы, которые издание определяет как работу ПВО.

Утром в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что в селе Архипо-Осиповка при падении обломков сбитого беспилотника погибли три человека, ещё 13 пострадали. Губернатор утверждает, что атака велась на гражданскую инфраструктуру. Украинская сторона пока никак не комментировала сообщения.

В соцсетях местные жители и туристы утверждают, что перед атакой дрона не было никакаих оповещений, сирены воздушной тревоги не звучали, эвакуации людей с пляжа не проводилось.

Телеграм-канал "Пост" пишет, что удар пришелся по пляжу, прозванному в народе "Прохоровским" в честь бизнесмена Михаила Прохорова. Официально пляж называется "Норникель". Со ссылкой на очевидцев "Пост" пишет, что беспилотников было два, один удалось сбить.