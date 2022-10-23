При пожаре на Пермском пороховом заводе погибли 3 человека

На Пермском пороховом заводе 3 человека погибли в результате пожара в цехе пластмассы.

Как сообщают местные СМИ, возгорание на площади 20 квадратных метров случилось во время технического процесса вечером 22 октября. Жители соседних с заводом домов сообщили, что перед пожаром слышали звуки взрывов. В МЧС эту информацию не подтвердили.

Пермский пороховой завод — одно из крупнейших оборонных предприятий в России. На заводе производят заряды к ракетным двигателям, системам залпового огня "Град", "Смерч" и ПВО, а также порох для стрелкового оружия.

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