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При пожаре в хостеле в Москве погибли 8 человек

Восемь человек погибли в ночь на пятницу в Москве при пожаре в хостеле. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Москве.

Хостел расположен на первом этаже 16-этажного дома в районе Братеево на юго-востоке Москвы. По данным "Коммерсанта", в хостеле жили главным образом рабочие расположенных неподалёку торгово-ярмарочного комплекса "Москва" и рынка "Садовод" в Капотне. Источник ТАСС уточняет, что все погибшие - трудовые мигранты. Сообщается о 4-х пострадавших. Из дома было эвакуировано около 200 жильцов.

По сообщениям, все погибшие предположительно находились в одной комнате, возможно, в момент начала пожара они спали. Причина пожара пока официально не установлена, по данным "Коммерсанта", к нему могло привести короткое замыкание в электроприборе. Утверждается также, что эвакуационный выход был заблокирован, а пожарная сигнализация не сработала. В МЧС утверждают, что и раньше в хостеле неоднократно находили нарушения пожарной безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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