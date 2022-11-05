В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли более десяти человек

При пожаре в ночном кафе-клубе "Полигон" в Костроме погибли 15 человек, более 250 были эвакуированы. Причиной пожара экстренные службы называют использование пиротехники. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о ненадлежащем оказании услуг. Об этом сообщает ТАСС.

В ночь на 5 ноября посетители клуба устроили массовую драку, во время которой кто-то применил ракетницу или сигнальный пистолет. Сейчас его ищут.

Пожарная сигнализация и система оповещения в клубе сработали в штатном режиме. В результате возгорания рухнула кровля клуба на площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Открытый огонь потушили к 7:30 (мск).