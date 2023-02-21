При пожаре в отеле в центре Москвы погибли 6 человек 

При пожаре в отеле в центре Москвы погибли шесть человек - четверо взрослых и два ребёнка, сообщает МЧС России. Ещё девять человек пострадали.

По данным телеграм-канала Baza, возгорание произошло во вторник вечером в одном из номеров гостиницы "МКМ" на улице Международная. Его причина пока не установлена. Baza без ссылок на источники сообщает об умышленном поджоге, который совершил один из постояльцев отеля, проживавших на пятом этаже.

К полуночи пожар, площадь которого составила сто квадратных метров, удалось ликвидировать. Из горящего здания, согласно информации МЧС, были эвакуированы около двухсот человек.