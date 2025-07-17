При пожаре в торговом центре в Ираке погибли более 60 человек

По меньшей мере 61 человек погиб в результате пожара, произошедшего минувшей ночью в крупном торговом центре в городе Кут на востоке Ирака. Об этом сообщило министерство внутренних дел Ирака.

Пожар начался поздно вечером в среду и быстро охватил здание ТЦ Hyper Mall, который открылся всего пять дней назад. Причины возгорания пока не установлены, но, по словам очевидцев, оно началось после взрыва кондиционера. Спасатели ведут поиски пропавших без вести.

Губернатор объявил трёхдневный траур и пообещал подать в суд на владельца здания и подрядчика. Он отметил, что предварительные результаты расследования будут готовы в течение 48 часов и призвал к пересмотру норм безопасности в стране.

Ирак регулярно сталкивается с подобными трагедиями из-за нарушений норм строительства и изношенной инфраструктуры.