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При ракетном обстреле рынка в Харьковской области погибли 2 человека

Шевченково

В результате ракетного обстрела рынка в посёлке Шевченково Харьковской области, по предварительным данным украинских властей, погибли две женщины. Пострадали несколько человек, в том числе 10-летняя девочка. На месте удара продолжается разбор завалов.

По данным заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, удар нанесли российские военные с территории Белгородской области, используя зенитно-ракетный комплекс С-300.

Российские военные сообщения об ударе не комментировали.

Шевченково находится примерно в 30 километрах от российской границы. Посёлок был оккупирован российскими войсками и освобождён в сентябре.

По данным украинских военных, Россия нередко использует ракеты С-300, предназначенные для противовоздушной обороны, для обстрелов наземных целей. Причиной такого шага называется недостаток ракет другого типа.

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