Несколько человек ранены в результате стрельбы в престижном Гейдельбергском университете в Германии. Нападавший, предположительно, мёртв. Об этом сообщила в твиттере полиция города Мангейма.

В сообщении говорится, что полиция проводит масштабную спецоперацию в соседнем с Мангеймом Гейдельберге. Уточняется, что стрельба была открыта из длинноствольного оружия в лекционном зале. Других подробностей не приводится.

Полицейские попросили граждан объезжать район случившегося, чтобы не мешать проезду машин скорой помощи и спасателей.

Гейдельбергский университет — старейший на современной территории Германии. Он занимает третье место в национальном рейтинге вузов по версии Times Higher Education и 42 место в мире.

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