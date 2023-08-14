При въезде в Россию больше не надо заполнять анкеты о COVID-19

Роспотребнадзор отменил требование к лицам, въезжающим в Россию из-за рубежа, заполнять специальные анкеты в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Отменено также выборочное тестирование на COVID-19 пассажиров авиарейсов, оно сохранится только для прилетающих из стран, где эпидемиологическая обстановка будет признана неблагоприятной.

Обязательные анкеты для прилетающих в Россию из-за границы были введены в марте 2020 года, когда в мире началась пандемия COVID-19. В анкетах необходимо было указывать в частности адреса, на которых прибывающий собирался пробыть в ближайшие две недели. Впоследствии анкеты ввели и для приезжающих через наземные пункты пропуска.

Большинство стран мира отменили большую часть карантинных мер, связанных с COVID-19, весной прошлого года. В России тогда отменили необходимость тестов по приезде в страну. Анкету, однако, по-прежнему необходимо было заполнять.

Кроме того, в ряде регионов России, включая Москву, по-прежнему действуют ограничения на проведения массовых мероприятий, введённые 3,5 года назад в связи с пандемией. На практике они касаются только уличных мероприятий, проведение которых не одобряют власти: заявки на митинги не согласуются, под формальным предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией, которую ВОЗ уже не считает "глобальной угрозой здоровью", задерживают пикетчиков.