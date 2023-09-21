При взрыве газа в Балашихе погибли 7 человек, среди них двое спасателей

В подмосковной Балашихе, где накануне произошёл взрыв газа в девятиэтажном доме, спасатели завершили разбор завалов.

По данным МЧС, погибли семь человек. Вчера поздно вечером спасатели достали тела женщины и её ребёнка, которых не смогли спасти из-за повторного обрушения стены. Тогда же погибли двое спасателей.

20 человек пострадали, восемь пострадавших были госпитализированы, сообщили в МЧС.

Утром 20 сентября в девятиэтажном жилом доме в Балашихе произошёл взрыв газ. Обрушились три этажа, было повреждено не менее десяти квартир Официальной причиной взрыва названа утечка газа. Эвакуированных жильцов временно разместили в местном Доме культуры.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его передали в управление по расследованию особо важных дел отдела Следственного комитета по Московской области. В офисах управляющей и газовой компаний дома прошли обыски. Следователи не исключают из причин взрыва неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами.