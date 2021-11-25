При взрыве на шахте в Кузбассе погиб один человек, 43 пострадали

В городе Белове в Кемеровской области в результате взрыва и пожара на угольной шахте "Листвяжная" погиб один человек, 43 горняка пострадали. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

По информации регионального Центра медицины катастроф, все пострадавшие получили отравление продуктами горения. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

По уточнённым данным, на момент происшествия в шахте находились 285 горняков, 236 – эвакуировали. Местонахождение 48 человек пока не установлено. Предположительно, они самостоятельно выходят на поверхность, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

В результате задымления на шахте в Кузбассе пострадали 45 человек, внутри остаются ещё 48 горняков, сообщает пресс-служба МЧС России.

Взрыв произошел на глубине 250 метров. В качестве причины рассматривается версии неисправности оборудования и природные причины, сказал источник агентства в службе технического надзора.