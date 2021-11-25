Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

При взрыве на шахте в Кузбассе погиб один человек, 43 пострадали

Шахта в Кемеровской области (архивное фото)

В городе Белове в Кемеровской области в результате взрыва и пожара на угольной шахте "Листвяжная" погиб один человек, 43 горняка пострадали. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

По информации регионального Центра медицины катастроф, все пострадавшие получили отравление продуктами горения. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

По уточнённым данным, на момент происшествия в шахте находились 285 горняков, 236 – эвакуировали. Местонахождение 48 человек пока не установлено. Предположительно, они самостоятельно выходят на поверхность, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты.

В результате задымления на шахте в Кузбассе пострадали 45 человек, внутри остаются ещё 48 горняков, сообщает пресс-служба МЧС России.

Взрыв произошел на глубине 250 метров. В качестве причины рассматривается версии неисправности оборудования и природные причины, сказал источник агентства в службе технического надзора.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG