При взрыве на заводе в Самарской области шестеро погибших

В России, в Самарской области, шесть человек погибли на заводе "Промсинтез" в результате взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Предприятие в городе Чапаевск занимается производством взрывчатых веществ.

Источник агентства рассказал, что ещё два человека получили ранения. ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Как отмечается, пожара после взрыва не последовало.

На сайте "Промсинтеза" завод назван одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Он был создан в 1997 году и стал преемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного ещё в 1911 году в Российской Империи. На это обратило внимание издание "Коммерсантъ".