При взрыве у здания суда в Подгорице погиб один человек

Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате взрыва у здания главного суда в городе Подгорица в Черногории.
По данным местных СМИ, погибшему около 40 лет. По всей вероятности, привёл в действие взрывное устройство при входе в здание суда, передаёт корреспондент Балканской службы Радио Свобода.
Полицейские выясняют мотивы случившегося и не исключают, что это было самоубийство.
Журналисты сообщают, что на момент взрыва во дворе суда находилось много людей. Всех их эвакуировали.
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