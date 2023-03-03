Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

При взрыве у здания суда в Подгорице погиб один человек

Полицейское оцепление у здания главного суда в Подгорице, Черногория, 3 марта 2023 года

Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате взрыва у здания главного суда в городе Подгорица в Черногории.

По данным местных СМИ, погибшему около 40 лет. По всей вероятности, привёл в действие взрывное устройство при входе в здание суда, передаёт корреспондент Балканской службы Радио Свобода.

Полицейские выясняют мотивы случившегося и не исключают, что это было самоубийство.

Журналисты сообщают, что на момент взрыва во дворе суда находилось много людей. Всех их эвакуировали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG