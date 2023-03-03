При взрыве у здания суда в Подгорице погиб один человек

Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате взрыва у здания главного суда в городе Подгорица в Черногории.

По данным местных СМИ, погибшему около 40 лет. По всей вероятности, привёл в действие взрывное устройство при входе в здание суда, передаёт корреспондент Балканской службы Радио Свобода.

Полицейские выясняют мотивы случившегося и не исключают, что это было самоубийство.

Журналисты сообщают, что на момент взрыва во дворе суда находилось много людей. Всех их эвакуировали.