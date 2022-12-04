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При взрыве в доме в Нижневартовске погибли пять человек

Нижневартовск, вид города

Как минимум пять человек погиб при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе в западной Сибири. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные экстренные службы.

Часть перекрытий и фасад в здании обрушились, под завалами могут находиться люди. Известно, по разным данным, о 8 или 9 раненых, двое из них — в тяжёлом состоянии. На месте работают спасатели.

Взрыв произошёл между 6 и 7 часами вечера по местному времени в пятиэтажном жилом доме на улице Мира. По предварительной информации, в доме взорвался баллон с бытовым газом. Он мог использоваться при ремонте квартиры, сообщает источник "Интерфакса".

Издание Mash сообщает, что под завалами находятся три человека. Температура воздуха в Нижневартовске на момент публикации новости была -21 градус Цельсия, на место приехали четыре автобуса для обогрева пострадавших.

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