При взрыве в доме в Нижневартовске погибли пять человек

Как минимум пять человек погиб при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе в западной Сибири. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные экстренные службы.

Часть перекрытий и фасад в здании обрушились, под завалами могут находиться люди. Известно, по разным данным, о 8 или 9 раненых, двое из них — в тяжёлом состоянии. На месте работают спасатели.

Взрыв произошёл между 6 и 7 часами вечера по местному времени в пятиэтажном жилом доме на улице Мира. По предварительной информации, в доме взорвался баллон с бытовым газом. Он мог использоваться при ремонте квартиры, сообщает источник "Интерфакса".

Издание Mash сообщает, что под завалами находятся три человека. Температура воздуха в Нижневартовске на момент публикации новости была -21 градус Цельсия, на место приехали четыре автобуса для обогрева пострадавших.