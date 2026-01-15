При взрыве в центре подготовки МВД в Сыктывкаре пострадали 9 человек

В Сыктывкаре в четверг при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД пострадали 9 человек, четверо из них в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Республики Коми.

По данным Минздрава, пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу и городскую эжвинскую больницу. Один человек от госпитализации отказался, медпомощь ему оказали на месте.

Отмечается также, что в связи с сильным задымлением из здания центра подготовки эвакуировали 200 человек.

В МВД республики заявили о "возгорании крыши" во время проведения учебных занятий с личным составом, в управлении Следственного комитета по Коми – "о хлопке" в одном из помещений центра.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В СК отметили, что на месте работают следователи-криминалисты.

В связи с инцидентом сообщалось о пожаре, площадь которого составила более 300 квадратных метров.