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При заводских испытаниях военно-транспортного самолёта в России погиб один человек

Ил-76, архивное фото

Один человек погиб и пятеро ранены в результате катастрофы при заводских испытаниях военно-транспортного самолёта Ил-76МД в Ульяновске. При проверке фюзеляжа на герметичность произошёл взрыв, пишет издание "База".

На одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, закачивая внутрь инертный газ для создания давления, сообщила Объединённая авиастроительная корпорация. 2 марта при проведении этих работ корпус самолёта разгерметизировался. Издание "Улпресса" уточняет, что из корпуса вылетели заглушки. Погибшему 45 лет, его имя не называется.

Ил-76 производится с 1975 года, это основной тяжёлый военно-транспортный самолёт в России. По состоянию на декабрь "Авиастар" построил и сдал суммарно 17 Ил-76МД. За год производится не больше четырёх таких транспортников.

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