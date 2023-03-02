Один человек погиб и пятеро ранены в результате катастрофы при заводских испытаниях военно-транспортного самолёта Ил-76МД в Ульяновске. При проверке фюзеляжа на герметичность произошёл взрыв, пишет издание "База".

На одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, закачивая внутрь инертный газ для создания давления, сообщила Объединённая авиастроительная корпорация. 2 марта при проведении этих работ корпус самолёта разгерметизировался. Издание "Улпресса" уточняет, что из корпуса вылетели заглушки. Погибшему 45 лет, его имя не называется.

Ил-76 производится с 1975 года, это основной тяжёлый военно-транспортный самолёт в России. По состоянию на декабрь "Авиастар" построил и сдал суммарно 17 Ил-76МД. За год производится не больше четырёх таких транспортников.