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Близкий к Путину бизнесмен Потанин покупает 35% группы Тинькофф 

Владимир Потанин 

Одна из крупнейших управляющих и инвестиционных компаний России "Интеррос", владельцем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин, покупает 35% акций TCS Group (группа "Тинькофф"), принадлежащих семье банкира Олега Тинькова, сообщает РБК.

По оценке издания, рыночная стоимость 35% акций компании TCS Group составляет примерно 2,4 миллиарда долларов. При этом источник РБК сообщил, что во время переговоров о покупке обсуждалась сумма почти в семь раз меньше - 350 миллионов долларов.

"Пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", - прокомментировал сделку Тиньков. Потанин же заявил, что его компания "как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России".


Ранее основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, находящийся за границей, резко раскритиковал российское вооружённое вторжение на территорию Украины. В частности он назвал войну "безумной", а поддерживающих её - "дебилами".

В группе "Тинькофф" назвали выступление банкира его "личным мнением" и заявили, что он уже не принимает решений и не является сотрудником компании. Позже стало известно о переименовании группы и "Тинькофф банка". Новые названия пока не раскрываются.

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