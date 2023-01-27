Прибыль банков России за 2022 год упала в 12 раз

Прибыль российских банков в 2022 году сократилась в 11,8 раза по сравнению с показателем 2021 года. Она упала с 2,4 триллиона рублей до 203 миллиардов рублей, сообщает РБК. Это худший показатель за семь лет.

Такой низкой прибыли у банков не было с 2015 года, когда они заработали 192 миллиарда рублей. При этом, в первой половине 2022 года банки ушли в минус на рекордные 1,5 триллиона рублей, который компенсировали во втором полугодии за счет "постепенного восстановления основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса".

РБК указывает, что банковскому сектору удалось не уйти в минус благодаря Сбербанку, который завершил год с прибылью 300 миллиардов рублей. Центробанк в ноябре прогнозировал, что отрасль уйдет в ноль. Больше всего по банковскому сектору ударили операции банков с ценными бумагами (минус 107 миллиардов рублей), переоценка активов в иностранной валюте и драгметаллов на балансе (минус 408 миллиарда рублей).

На 2023 год в Центробанке рассчитывают на прибыль в 1 триллион рублей, "если только не будет совсем непредвиденных новых потрясений".