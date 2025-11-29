Причал КТК в Новороссийске выведен из строя морскими дронами

В результате атаки морских беспилотников был выведен из строя один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Отгрузка нефти была остановлена, танкеры отведены в море. Об этом сообщила сама компания, подчеркнув, что дальнейшая эксплуатация причала "не представляется возможной".

По предварительным данным, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

Представители КТК отметили, что это уже третий "акт агрессии против сугубо гражданского объекта" компании. В частности, в феврале 2025 года украинские беспилотники вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", а в сентябре во время атаки беспилотников на Новороссийск был повреждён офис компании.

КТК - международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных компаний. По трубопроводу КТК транспортирует добываемую главным образом в Казахстане нефть в порт Новороссийск.

Украинские беспилотники в ночь на 29 ноября атаковали также Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Этот завод за время войны уже неоднократно подвергался атакам. Возник пожар.

О последствиях пока не сообщается, пострадавших, как утверждается, нет. Под ударом, по данным местных властей, также был город Таганрог, там был повреждён жилой дом.

О пяти пострадавших в результате атаки беспилотников сообщили власти Волгоградской области. В Волгограде после атаки дронов были повреждены четыре жилых дома и склад стройматериалов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Минобороны России заявило, что за ночь было сбито более 100 беспилотников. Украинские военные удары пока не комментировали.

Выпуск новостей Радио Свобода: