Причиной катастрофы Ан-26 на Камчатке названа ошибка пилотов

Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке стало нарушение экипажем схемы захода на посадку. Об этом говорится в информации Росавиации, сообщает "Коммерсантъ".

Аэродром посёлка Палана, где должен был приземлиться Ан-26, находится в горной местности. Для посадки экипажу самолета нужно было пролететь мимо аэродрома и развернуться над морем. Посадка выполнялась в сложных погодных условиях с низкой облачностью. При выполнении манёвра пилоты отклонились от курса, о чём им сообщила диспетчер.

Один из участников расследования рассказал изданию, что пилоты явно потерялись в пространстве и при этом игнорировали и показания приборов, и предостережения диспетчера.

СМИ сообщили, что по данным Росавиации, в крови обоих лётчиков был обнаружен алкоголь. Однако позже стало известно, что речь шла о похожей авиакатастрофе Ан-26 в 2012 году. Тогда в крови пилотов обнаружили алкоголь.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился 6 июля. Погибли 28 человек — 22 пассажира и шесть членов экипажа.