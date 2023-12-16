Причиной смерти Мэттью Перри стало "острое воздействие кетамина"

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер от "острого воздействия кетамина", говорится в заявлении судмедэксперта округа Лос-Анджелес.
В числе факторов, которые способствовали смерти, указаны "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина", который используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.
Однако в первую очередь его смерть объясняется "острым воздействием кетамина". Как утверждается, актер получал "инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги". При этом последняя процедура проходила за полторы недели до его смерти – это означает, что кетамин в его организме не мог быть результатом этой процедуры.
"При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его образцах крови, основными причинами смерти стали как чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания", – говорится в отчете, который приводит CNN.
Эксперты также отметили, что уровень кетамина, обнаруженный в крови Перри, был эквивалентен количеству, которое используется во время общей анестезии.
- 28 октября тело Мэттью Перри было обнаружено в джакузи в его доме. Он умер в возрасте 54 лет.
- В 2022 году Перри выпустил автобиографию "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". В ней актер в том числе рассказал о своей многолетней зависимости от алкоголя и обезболивающих наркотических препаратов. По его словам, за свою жизнь Перри посетил шесть тысяч собраний анонимных алкоголиков, 15 раз проходил курс реабилитации, 65 раз – детоксикации, а также перенёс 14 операций.
- Сериал "Друзья" выходил в эфире NBC с 1994 до 2004 года. Он повествует о жизни шести молодых жителей Нью-Йорка. Сериал стал одним из наиболее известных фильмов 1990-х, был показан во многих странах мира и приобрел множество поклонников.
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