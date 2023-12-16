Причиной смерти Мэттью Перри стало "острое воздействие кетамина"

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер от "острого воздействия кетамина", говорится в заявлении судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

В числе факторов, которые способствовали смерти, указаны "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина", который используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Однако в первую очередь его смерть объясняется "острым воздействием кетамина". Как утверждается, актер получал "инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги". При этом последняя процедура проходила за полторы недели до его смерти – это означает, что кетамин в его организме не мог быть результатом этой процедуры.

"При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его образцах крови, основными причинами смерти стали как чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания", – говорится в отчете, который приводит CNN.

Эксперты также отметили, что уровень кетамина, обнаруженный в крови Перри, был эквивалентен количеству, которое используется во время общей анестезии.