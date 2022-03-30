Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов

Вчерашние взрывы в Белгородской области произошли из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, подчеркнув, однако, что эта информация официально не подтверждена. "Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации", -написал губернатор в телеграме. По его данным, жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушенных жилых и нежилых построек нет.

Взрывы в районе села Красный Октябрь, которое находится в 35 километрах от Белгорода и примерно в 20 км от границы с Украиной, произошли вечером 29 марта.

По данным ТАСС, взрывы произошли во временном военном городке, на территорию которого "попал снаряд", как утверждалось, с украинской стороны. Источники РИА "Новости" в экстренных службах рассказали, что, по предварительной информации, причиной взрывов стал человеческий фактор. В результате происшествия, по их данным, ранения получили четверо военнослужащих.

На прошлой неделе в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи с границы с Украиной, был введён режим чрезвычайной ситуации. После того, как, по словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд и есть пострадавшие. Других подтверждений этой информации нет.