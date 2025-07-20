"Адвокатура перейдет в собственность Минюста". Власти хотят запретить общественных защитников

Минюст РФ разработал законопроект о новых принципах представительства в суде – только при наличии адвокатского статуса. Сейчас адвокат необходим лишь в уголовных делах, ав гражданском и административном судопроизводстве участника процесса могут представлять и юристы без статуса адвоката, и правозащитники, и даже родственники. Текст законопроекта выложен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Правозащитники призывают задушить эту идею в зародыше.

Текст: проект "Окно"

У Вадима Хайруллина из Калининграда нет юридического образования. Но за юридической помощью к нему обращаются постоянно. Сам он отсидел год в колонии по "дадинской" статье (за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий), а теперь ходит в суды, чтобы защищать других активистов по административным статьям. Денег за помощь никогда не берет, говорит, что считает это "элементом общественной работы".

– Я юрист-самоучка, человек, который просто открыл кодексы, изучил порядок ведения судов по административке и работает по определенному алгоритму, – говорит Хайруллин. – В своих процессах я придерживался алгоритма, чтобы была всегда возможность при желании довести дело до ЕСПЧ. У нас судьи выносят решения не на базе закона, а на базе целесообразности. В Калининграде были периоды, когда мы достаточно легко добивались победы в судах, потом как будто выключатель – щелк, все обвинительное. Но в конечном итоге все те дела, где заявитель захотел, мы довели до ЕСПЧ. И по тем моим процессам, которые ушли в ЕСПЧ, везде были приняты решения, что Россия не права. Если говорить, что самая высшая инстанция – это ЕСПЧ, то у нас почти стопроцентный результат.

Хайруллину 53 года, у него высшее техническое образование, а с ним претендовать на адвокатский статус не получится. А без статуса он больше не сможет быть представителем в судебном заседании, так следует из разработанного Минюстом законопроекта. Хайруллин считает его абсолютно несправедливым и противоречащим самой идее права.

– Есть базовая вещь – право человека на защиту. Человек должен иметь право сам выбрать, кому доверить свою защиту. Пусть он выбрал даже соседа с тремя классами образования, но он ему верит. Если сейчас государство полностью введет "адвокатскую монополию", закончится все тем, что будет нарушено базовое право человека на защиту в суде, – рассуждает Хайруллин. – По идее, надо наоборот, не ужесточать требования, этим можно, этим нельзя, а позволить в любых видах судов, неважно, уголовный, административный, человеку самостоятельно принять решение, кто его защищает. Адвокат, товарищ по работе, сосед по дому, жена, дочь, неважно, есть у них образование или нет. Это уже его выбор. Если им знаний не хватит, чтобы его квалифицированно защитить, это его проблемы. А у нас получается ровно наоборот. Это две совершенно разные вещи – наличие документов об образовании и наличие знаний. Или: наличие документов об образовании и желание полноценно защитить человека в суде.

Минюст инициативу объясняет заботой об "этических и профессиональных стандартах", а также намерением "защитить людей от мошенников и непрофессиональных юристов". В суд, если законопроект будет принят, смогут ходить только адвокаты, имеющие соответствующий статус. Исключение может быть сделано только для штатных юристов компаний, представляющих в суде своего работодателя, а также патентных поверенных, арбитражных управляющих и других узких специалистов.

Юристам, которые сейчас работают в судах, Минюст обещает возможность получить статус адвоката в упрощенном порядке. Для этого необходимо иметь диплом о высшем юридическом образовании. Правозащитники без образования, которые представляют в судах интересы активистов или социально-незащищенных граждан (мигрантов, бездомных), будут выкинуты из судебной системы.

Введение "адвокатской монополии" почти наверняка обернется ростом заработков адвокатов. Однако сами они этой идее не рады.

– Вы представляете, какая нагрузка будет у адвокатов, и сколько юристов "на добром слове" станут адвокатами? У них, возможно, нет ни профессиональных знаний, ни нормального образования. Был какой-то Вася Пупкин, юрист, и вдруг он будет защищать людей по уголовным делам. Это как вообще? Я с трудом представляю. Плюс сейчас будут изменения в законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре" – о том, что фактически адвокатура перейдет в собственность Минюста. Не будет никакой независимости. Будет как в Советском Союзе: Минюст может прекращать статус, решать какие-то вопросы, что делать с адвокатом. Не адвокатское сообщество решает, а Минюст, – говорит адвокат, работающий по уголовным делам, попросивший об анонимности.

Автор телеграм-канала "Косатка кассатора", адвокат Максим Никонов сравнил инициативу Минюста с процессом подавления независимости адвокатуры Советским Союзом с 1917 по 1939 годы. Там четыре ключевых пункта, по которым идет такая борьба: контроль властей (законопроект дает возможность Минюсту контролировать вход и выход из адвокатуры), организационная структура (просматривается усиление роли Федеральной палаты адвокатов, то есть централизация), кадровый вопрос (будет ли фильтр на допуск, помимо образования) и гонорарная политика (пока на контроль за заработком адвокатов Минюст не претендует).

"Понятно, почему канат перетягивается по этим четырём пунктам: на них институционально держится независимость адвокатуры. И любые законопроекты вокруг нашего сообщества должны, прежде всего, оцениваться с позиции того, а не покушаются ли авторы поправок именно на эти основы. Когда такие посягательства есть, нужно реагировать быстро – и на всех уровнях: от позиций органов самоуправления до голосов адвокатов "с земли", – пишет Никонов.

"Чтобы ты был управляемым юристом"

Михаил, практикующий юрист из Пскова, регулярно ходит в суды по делам об административных правонарушениях и на гражданские процессы – но только в первой инстанции. Уже вторая инстанция гражданского судопроизводства требует юридического диплома, а Михаил его не получил – увлекся политикой, после чего поссорился с преподавателем, который параллельно был региональным чиновником, и был отчислен. "Адвокатская монополия" окончательно лишит его профессии. И не только его.

– Для чего это сделано, на мой взгляд? Чтобы ты стал адвокатом, а в случае чего у тебя этот статус могли отнять, – говорит Михаил. – Получение статуса адвоката будет стоить денег, регистрация будет стоить денег, продление будет стоить денег (статус не пожизненный), нужно будет постоянно отчитываться. Смысл в том, чтобы ты был управляемым юристом. И работал по шаблонам. Скоро будут решать, что адвокатам можно говорить, что нельзя. Есть же кодекс адвокатской этики, ну, всем все понятно.

Законопроект, считает он, повлияет на огромное число юристов, выпускников многочисленных юридических вузов и факультетов.

– У нас сотни тысяч юристов, которые ведут свою деятельность без образования юридического лица, просто как ИП или самозанятые. Их очень-очень-очень много. Среди моих знакомых – десятки людей. И сейчас им всем придётся стать адвокатами. Их высшее образование не будет ничего значить без статуса адвоката, – говорит Михаил.

Получить юридическую помощь после введения "адвокатской монополии" гражданам станет объективно труднее, уверен юрист-практик. Цены на услуги вырастут значительно – просто за счет того, что сократится число людей, кто может быть представителем в суде. Самые массовые судебные дела, как правило, не требуют участия адвоката – достаточно опытного юриста, который специализируется на определенных проблемах. Например, на компенсациях по ОСАГО после ДТП.

– Компенсацию и так-то очень сложно получить, в принципе. Лобби страховых компаний – гигантское. Они продавили жёсткие условия, там столько препятствий… Например, ввели финансовых уполномоченных: ты не можешь напрямую подать в суд: сначала, если ты не согласен с выплатой по ОСАГО, тебе надо пойти к финансовому уполномоченному. Причём доверенное лицо это сделать не может, даже по доверенности. Только ты сам. Я даже могу предположить, что именно из темы ОСАГО тут изначально ноги растут. ДТП много происходит? Много. И люди не могут сами себя защитить. Суды в общем-то более-менее справедливо по такой категории дел судят. Но только если юрист этим займётся. Здесь надо знать процедуру.

По словам Михаила, в случае "адвокатской монополии" люди перестанут ходить в суды по делам, где цена вопроса – 100-200 тысяч рублей, "потому что адвокаты будут заряжать за дело 100 тысяч, и выиграешь ты при хорошем исходе 100 тысяч". Он надеется, что законопроект не примут.

– Если это и будет, то, скорее всего, не сразу. Резко ничего не изменится. Но потихоньку, потихоньку. Во всех же странах европейских юриспруденция – это лицензируемая сфера деятельности, у нас этого пока нет. Вот пытаются привести, но такими же путями, как и все остальное: не предложить что-то еще, не расширить, а что-нибудь запретить. Обычный русский подход, – говорит Михаил.

"Проще пойти ему машину сжечь"

Еще одна категория, которая безусловно пострадает от "адвокатской монополии" – это политические дела об административных правонарушениях. Они не самые массовые, но, как правило, громкие: это задержания, аресты, штрафы за участие в пикетах и митингах, неподчинение "законным требованиям полиции" и до сих пор существующее "нарушение антиковидных ограничений".

Дорогие юридические услуги, с одной стороны, могут стать сдерживающим фактором для потенциальных правонарушителей. С другой, фактически лишая граждан возможности получить юридическую защиту, Минюст подталкивает к тому, чтобы решать свои вопросы неправовыми методами, считает Хайруллин.

– Грубо говоря, народный самосуд. Смысл мне выходить с плакатом, что чиновник Сидоров нарушает мои права, если меня потом привлекут и защищать меня будет некому? А может, мне проще пойти ему машину сжечь? Понимаете, к чему государство толкает население? Моё мнение как обывателя: когда меня лишают возможности защищаться словами, мне придётся защищаться кулаками, – говорит он.

Сегодня протестная активность в России на минимуме – нет ни массовых митингов, ни, соответственно, массовых задержаний и административок. Но в случае новой волны может оказаться, что защищать некому: большинство адвокатов сторонится политических дел, а правозащитных адвокатов в регионах единицы.

В Калининграде "политические" дела вела 64-летняя Мария Бонцлер. 28 мая она была задержана, в ее квартире провели обыск, а на следующий день поместили под арест на два месяца. Ей вменяют сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией. Как предполагают калининградские активисты, речь, возможно, идет про европейские правозащитные организации, до которых Бонцлер сумела донести информацию про своего подзащитного Игоря Барышникова, который осужден на 7,5 лет за "фейки об армии".

Судья Ольга Баландина, вынесшая приговор Барышникову, который ходил в суды с цитостомой, 20 мая 2025 года была внесена в санкционные списки ЕС. Хайруллин предполагает, что это могло стать одной из причин атаки на нее со стороны силовиков.

Других правозащитных адвокатов в Калининграде нет. Есть один-два юриста, готовых браться за "политические" дела, но еще вопрос, дадут ли им возможность получить статус.

– У системы очень простые аргументы: человек должен получать квалифицированную юридическую защиту, – комментирует Хайруллин. – Но система забывает сделать очень простую вещь: отменить плату за адвоката по назначению. Хотя бы. Очень много людей вынуждены брать адвокатов по назначению, и в случае, когда их признают виновными, государство заявляет регресс. У нас бесплатной юрпомощи нет, это юрпомощь в кредит. И, ограничивая круг людей, которые имеют право ее оказывать, они еще сильнее лишают людей юридической помощи.

Законопроект, если будет принят, станет палкой в колесах и для работы правозащитного проекта "ОВД-Инфо", считает пресс-секретарь Дмитрий Анисимов.

– Он в целом повлияет на правозащитный сектор, потому что помощью по административным и гражданским делам много кто занимается. Для нас это означает, что повысится нагрузка на юристов со статусом адвоката. Но в том законопроекте Минюста это не самое неприятное. Больше проблем может доставить возможность Минюста влиять на кадровые решения адвокатских палат. Поэтому мы запустили кампанию против этого законопроекта, – говорит он.

"ОВД-Инфо" призывает россиян до 25 июля 2025 года, пока идет общественное обсуждение, зарегистрироваться на платформе regulation.gov.ru и оставить свое мнение в разделе "Ваши предложения". Если нет идей для собственных формулировок, можно взять цитату у самих правозащитников. Альтернативный способ высказаться – письмо на электронную почту pr@minjust.ru.

"Пародия на правосудие"

Власти в России и ранее предпринимали меры по затруднению доступа к судебной защите. Так, с 8 сентября 2024 года резко выросли судебные госпошлины по большинству категорий дел. Закон № 259‑ФЗ от 8 августа 2024 года существенно изменил Налоговый кодекс: минимальная госпошлина за иск имущественного характера выросла в десять раз – со 400 рублей до 4 000, а максимальная – с 60 000 рублей до 900 000 рублей для граждан и организаций в судах общей юрисдикции. В арбитражных судах минимальные ставки выросли в пять раз, с 2 000 рублей до 10 000, а максимальные – с 200 000 до 10 000 000 рублей (то есть в пятьдесят раз). За апелляцию теперь гражданам нужно платить 3 000 рублей вместо 150, юридическим лицам – 15 000 рублей вместо 3 000, за кассацию – соответственно 5 000 и 20 000 рублей.

"Адвокатская монополия" уже реализована в соседней диктатуре – Республике Беларусь. После президентских выборов 2020 года и последовавших затем массовых протестов власти провели масштабную реформу адвокатской системы, фактически уничтожив её независимость. В январе 2021 года Александр Лукашенко подписал указ, который обязал всех адвокатов работать только в государственных юридических консультациях. Частные коллегии и бюро были ликвидированы, а допуск к профессии полностью перешёл под контроль Минюста. С тех пор лишение лицензий стало регулярной практикой: по оценкам правозащитных организаций, с 2020 года профессию покинули сотни юристов – кто-то был отстранён по решению властей, кто-то ушёл сам под давлением.

Официально заявленная цель реформы – "повышение качества юридической помощи" – на деле обернулась зачисткой правозащитной среды. Под репрессии попали адвокаты, защищавшие протестующих, политзаключённых, журналистов и активистов. Новая система ввела строгие дисциплинарные нормы, запрет на публичные высказывания и жёсткую переаттестацию. Сегодня адвокатура в Беларуси полностью подконтрольна государству.

"Систематически расправляясь с правозащитниками, нарушая их права и права их подзащитных в политически мотивированных делах, белорусские власти превратили судебную систему в пародию на правосудие и лишили граждан страны права на справедливый суд и равную защиту закона", – оценила беларуский опыт Анастасия Крупе, ассоциированный исследователь по регионам Европа и Центральная Азия в Human Rights Watch.