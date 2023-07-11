Приезжающих на каникулы из-за рубежа чеченцев обучат стрельбе

Всем чеченцам, которые приезжают домой на каникулы из других стран, в том числе и детям, предложили пройти курсы по стрельбе. С инициативой выступил Хусейн Джамбетов, бывший боец Интернационального легиона вооруженных сил Украины, который переехал в Чечню и поддержал главу республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Решение об обучении стрельбе является добровольным, утверждает Джамбетов. "Всех приехавших в Чечню из-за рубежа молодых ребят мы обучим на полигоне. Никто не будет их снимать на камеру. Им будет позволено спокойно уехать обратно в Европу или в Турцию", - заявил Джамбетов (перевод с чеченского – сайт Кавказ.Реалии).

Предполагается, что стрелять будут учить и детей: в возрасте до 14 лет с участием их отцов, а старше 18 лет – без родителей.

По словам Джамбетова, идея этой инициативы якобы принадлежит Рамзану Кадырову.

В этом году военную подготовку на базе так называемого "университета спецназа" в Гудермесе также предложили пройти более 300 имамам и кадиям. Один из имамов на условиях анонимности рассказал журналистам, что самим представителям духовенства не сообщают, планируется ли использовать их непосредственно в боевых действиях.