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Приезжающих на каникулы из-за рубежа чеченцев обучат стрельбе

Хусейн Джамбетов, позывной "Бандера". До ноября 2022 воевал на стороне ВСУ, потом перешел на сторону Рамзана Кадырова

Всем чеченцам, которые приезжают домой на каникулы из других стран, в том числе и детям, предложили пройти курсы по стрельбе. С инициативой выступил Хусейн Джамбетов, бывший боец Интернационального легиона вооруженных сил Украины, который переехал в Чечню и поддержал главу республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Решение об обучении стрельбе является добровольным, утверждает Джамбетов. "Всех приехавших в Чечню из-за рубежа молодых ребят мы обучим на полигоне. Никто не будет их снимать на камеру. Им будет позволено спокойно уехать обратно в Европу или в Турцию", - заявил Джамбетов (перевод с чеченского сайт Кавказ.Реалии).

Предполагается, что стрелять будут учить и детей: в возрасте до 14 лет с участием их отцов, а старше 18 лет – без родителей.

По словам Джамбетова, идея этой инициативы якобы принадлежит Рамзану Кадырову.

В этом году военную подготовку на базе так называемого "университета спецназа" в Гудермесе также предложили пройти более 300 имамам и кадиям. Один из имамов на условиях анонимности рассказал журналистам, что самим представителям духовенства не сообщают, планируется ли использовать их непосредственно в боевых действиях.

  • Чиновники, имамы и командиры в Чечне имеют обязательство по числу завербованных на войну против Украины людей – ради выполнения этого "норматива" местных жителей незаконно удерживают в секретных тюрьмах и угрожают расправой над родственниками в случае отказа.
  • Из Чечни на войну в Украину посылают сотрудников силовых ведомств, мобилизованных и так называемых добровольцев. При этом правозащитники неоднократно заявляли, что призыв имеет принудительных характер - солдатами становятся похищенные силовиками молодые люди, а также, например, родственники чеченских оппозиционеров.
  • Бывший боец воюющего на стороне ВСУ чеченского Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Хусейн Джамбетов вернулся в Грозный и выразил поддержку Рамзану Кадырову. Этому не помешал тот факт, что в России на перебежчика возбуждено уголовное дело по делу о терроризме, а сам он объявлен в розыск.

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