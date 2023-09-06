"Приглашение на казнь". Блогеров возмутил указ о паспортах Беларуси

По распоряжению Александра Лукашенко белорусы, проживающие за границей, больше не смогут получать новые паспорта или продлевать срок действия старых документов в посольствах и консульствах: это можно будет сделать только на территории Беларуси. Указ уже вступил в силу.

Для некоторых граждан страны это новостью не стало – с подобным уже сталкивался журналист Саша Филипенко:

Приглашение на казнь

Сегодня эмигрировавшие беларусы узнали, что теперь поменять паспорт смогут только в Беларуси. Я об этой удивительной инициативе узнал ровно год назад, когда приехал в консульство за справкой о несудимости:

– Да, Александр, пока не судимы – с улыбкой произнес секретарь.

– Слушайте, раз уж у нас сложились такие доверительные отношения, может я и паспорт могу поменять?

– Очень даже можете! Единственное, Александр… в вашем случае… нужно будет поехать за ним в Минск! Поедете?

– Ага, во что бы то ни стало…

Мне, кстати, повезло – я приписан к Первомайскому РУВД, к тому самому, где мучают, избивают и убивают людей. Как тут не поехать? Впрочем, может и обойдется. Если верить газете "Беларусь сегодня": "Наше общество уже обсуждает, не лишить ли его (Филипенко) гражданства напрочь". Вероятнее всего, обсудив насущные проблемы паспортов, беларусы садятся вечером в кухнях и на семейных советах решают судьбу моего гражданства. Так что может и повезет, и лишат раньше, чем закончится срок действия…

…хоть узнаем тогда, что это за процедура такая, когда лишают "напрочь"

Из-за политических репрессий, последовавших за антиправительственными протестами 2020–21 года, из Беларуси только в страны ЕС могли уехать до 172 тысяч граждан, следует из подсчетов независимого исследовательского центра BEROC. Официальный статистический орган Беларуси "Белстат" сообщил, что за 2020 год население страны сократилось на 60 614 человек. Многие из них могут вскоре оказаться нелегалами, и это беспрецедентный шаг со стороны белорусского правительства, отмечают в блогах.

Илья Вайцман

Белорусам, не имеющим иного гражданства, придется либо возвращаться в страну за загранпаспортом, рискуя быть арестованными или "просто" не выпущенными обратно – либо обращаться к властям страны пребывания за временными документами – рискуя быть депортированными в руки лукашенковских карателей.

Мария Строева

Диктатор Лукашенко своим указом лишил дипконсульства Беларуси этой функции – между прочим, одной из основных функций консульства любой цивилизованной страны.

Ни продление, ни обмен паспортов своим гражданам больше нельзя будет осуществить в дипконсульстве – для этого гражданин Беларуси отныне обязан будет явиться по месту регистрации внутри страны.

Важный нюанс – в Беларуси один паспорт, нет деления на внутренний и загран, как в РФ.

Кирилл Гончаров

Лукашенко запретил выдавать уехавшим из страны гражданам паспорта.

Если они его потеряли или срок кончился, то им надо вернуться в Минск, где их ждет тюрьма.

Слушайте, а в мире такое где-то было вообще?

Ксения Собчак

Не показывайте только эту новость нашим депутатам.

Россиянам в этом смысле опасаться нечего, считает политолог Иван Преображенский:

Известно, что в этом году много беларусов арестовывали прямо на границе. Число политзеков в стране растет. И Лукашенко фактически говорит: тех, кто теперь не вернется, тех, кто не лоялен, мы фактически лишим гражданства.

Ранее при этом беларуская оппозиция разработала новый паспорт. Но его пока никто не признает и, похоже, не планирует. Скорее всего, все, на что могут надеяться беларусы, это облегченное получение "паспорта иностранца" или "лэссе пасе". В отличие от "паспорта Нансена", который в Европе выдавали беженцам из бывшей Российской империи, нынешний "паспорт иностранца" – национальный документ, а не наднациональный. Чтобы ездить с ним даже по Шенгену нужна, например, виза. Есть и другие неудобные ограничения. Плюс в большинстве стран он дается только обладателям постоянного вида на жительство. И там еще придется добиться, чтобы его давали и лицам с временным видом на жительство, как уже делают в Польше.

Российский режим слишком зависим от тех айтишников и других специалистов, которые из страны уехали, но на удаленке продолжают обслуживать российские режим и милитаризм, работая на российские частные фирмы, а то и госсектор. Попытки серьезно поразить в правах этих релокантов, в основном в 2023/2023 гг. провалились.

Так что пока этот режим будет зависеть от части эмигрантов, им полный запрет на получения загранпаспорта не грозит. Но можно предположить, что будут другие, частичные меры. Например, от мужиков могут начать снова требовать военный билет для получения загранпаспорта или что-то в таком духе. Но это все же не такой жесткий кошмар, в котором оказались сейчас тысячи беларусов, пораженных одним указом в правах и де-факто лишенных наследства, недвижимости и даже гражданства.

Однако многие блогеры убеждены, что рано или поздно российские власти возьмут пример с Лукашенко.

Мария Строева

Интересно, когда до этой дичи – поражения в правах собственных граждан – додумаются в Москве. Когда.

Не спрашиваю, додумаются ли. В этом нет сомнений.

Кирилл Шулика

Скоро нечто подобное ждите и у нас...

Станислав Белковский

Скоро примеру РБ последует РФ. Заграничные паспорта РФ-граждан, постоянно находящихся за пределами любезного Отечества, могут быть приостановлены / заморожены. Также Кремль создаст специальную структуру для возвращения домой "раскаявшихся" релокантов.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена добиться возможности выдавать белорусам паспорта от имени оппозиционного правительства, находящегося в изгнании, – и многие полагают, что теперь это будет проще.

Россияне, которые были вынуждены покинуть родину в связи с политическими преследованиями, тоже были бы рады такой возможности.

Максим Бурмицкий

Даже интересно, все эти расейские комитеты "Паспорт Нансена" и всё такое, на какой стадии развития находятся?

Российская оппозиция работает над этим, пишет политик Дмитрий Гудков:

"Вернитесь на Родину, посидите в колонии, а там и паспорт не за горами", – отличное предложение от диктатора.

Указ, запрещающий в том числе и зарубежное оформление доверенностей, подписан вчера.

Союзное государство, напомню, устроено просто: утром в газете – вечером в куплете. Сначала у Лукашенко, вскоре – у Путина.

Светлана Тихановская и ее кабинет уже давно лоббируют обеспечение белорусов чем-то типа нансеновских паспортов, не зависящих от структур диктатора. Думаю, теперь дело пойдет быстрее.

Мы, представители российской антивоенной оппозиции, – учитывая, что от Путина приходится ждать копирования опыта Лукашенко, – месяц назад на рабочей группе с Европарламентом предложили аналогичные меры: россияне за границей не должны зависеть от преступного режима, который считает их крепостными и может выдать или не выдать документы по своему усмотрению.

Цитирую дословно наше предложение: "Ввести в действие положение о "паспортах Нансена" для тех, чьи российские паспорта были аннулированы или не были предоставлены соответствующими российскими дипломатическими представительствами…"

Спасибо Лукашенко – теперь лоббировать этот механизм нам будет легче.

Как россиянам, так и белорусам до этого еще далеко, считает политолог Федор Крашенинников:

Тихановская вновь пообещала выдавать беларусам некий признаваемый властями других стран документ и наша эмигрантская публика опят захныкала: а у нас-то ничего, нет правительства в изгнании! Друзья мои, обещать – не значит жениться. Вы сначала дождитесь, пока хоть одному беларусу что-то такое выдадут и посмотрите, кто и где этот документ признает, а уж потом переживайте. Насколько я знаю, позиция ЕС (и не только) по поводу права эмигрантов выдавать друг другу документы, которые ЕС будет признавать, очень скептическая. В Европе сидят оппозиционеры половины мира– от Ирана до Эритреи, от курдов до тибетцев, и если какой-то один эмигрантский паспорт будет признаваться, это создаст никому не выгодный прецедент. Суровая же реальность такова, что политбеженцы из Беларуси ужа давно не взаимодействуют с лукашистским официозом и имеют тревел-документы, как впрочем и многие наши.

Скепсис разделяют и другие блогеры.