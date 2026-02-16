Верховный суд Чеченской Республики удовлетворил апелляционную жалобу защиты на приговор Зареме Мусаевой, матери чеченских оппозиционеров, братьев Янгулбаевых, сообщает "Команда против пыток". Просьбу защиты отменить приговор поддержал государственный обвинитель. Дело направлено на пересмотр.
Слушания. Подробности
Настоящее Время приводит мнение правозащитников, что это первый случай за все судебные процессы над Мусаевой, когда гособвинитель не согласился с приговором суда первой инстанции.
Кавказ.Реалии цитируют слова прокурора, что суд, вынося приговор, "не дал оценки ни одному доводу стороны защиты", в частности, в том, что касается "отсутствия мотива преступления — неприязненных отношений у Мусаевой и потерпевшего". Это, по мнению представителя прокуратуры, "свидетельствует об отсутствии принципа состязательности сторон и формальном подходе суда".
При этом пока Мусаева остается под стражей, она будет ждать нового суда в СИЗО.
Кто такая Мусаева. Предыстория дела
Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, критикующих главу Чечни, и жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Правозащитники отмечают, что Мусаева стала фактически заложницей из-за деятельности ее сыновей, которые находятся за пределами России. В декабре сам Кадыров фактически подтвердил это, заявив, что ее "забрали" в Чечню из-за того, что вся семья "работала в соцсетях". "Мемориал" признал Мусаеву политзаключённой.
В январе 2022 года ее насильно увезли в Чечню из Нижнего Новгорода. В июле 2023 года суд в Грозном приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии по делу о применении насилия к полицейскому и мошенничестве. Пятый кассационный суд уменьшил ей срок до четырех лет и девяти месяцев в колонии-поселении. По первому уголовному делу она должна была выйти на свободу 23 марта 2025 года.
- В январе 2022 года чеченские силовики похитили Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей сначала назначили 15 суток административного ареста по статье об оскорблении полицейского, а затем возбудили уголовное дело: она якобы набросилась на составлявшего протокол участкового. Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чеченские силовики и чиновники, в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых — на нем жгли, топтали и рвали их портреты.
- В прошлом июле суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима, позднее срок был сокращен на полгода, а режим отбывания заменен на колонию-поселение. По версии обвинения, она якобы "нанесла один удар ладонью в область шеи сотруднику колонии, а также сорвала левый погон с его формы". Правозащитники отмечают, что никто из свидетелей этого не видел. Женщина отрицает обвинения и говорит, что никаких происшествий не происходило.
- Ей дважды отказывали в УДО.
- У 55-летней Мусаевой хронический диабет второго типа, грыжа и развивается катаракта. В колонии состояние ее здоровья резко ухудшилось, и она с трудом передвигается даже с помощью трости.