Верховный суд Чеченской Республики удовлетворил апелляционную жалобу защиты на приговор Зареме Мусаевой, матери чеченских оппозиционеров, братьев Янгулбаевых, сообщает "Команда против пыток". Просьбу защиты отменить приговор поддержал государственный обвинитель. Дело направлено на пересмотр.

Слушания. Подробности

Настоящее Время приводит мнение правозащитников, что это первый случай за все судебные процессы над Мусаевой, когда гособвинитель не согласился с приговором суда первой инстанции.

Кавказ.Реалии цитируют слова прокурора, что суд, вынося приговор, "не дал оценки ни одному доводу стороны защиты", в частности, в том, что касается "отсутствия мотива преступления — неприязненных отношений у Мусаевой и потерпевшего". Это, по мнению представителя прокуратуры, "свидетельствует об отсутствии принципа состязательности сторон и формальном подходе суда".

При этом пока Мусаева остается под стражей, она будет ждать нового суда в СИЗО.

Кто такая Мусаева. Предыстория дела

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, критикующих главу Чечни, и жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Правозащитники отмечают, что Мусаева стала фактически заложницей из-за деятельности ее сыновей, которые находятся за пределами России. В декабре сам Кадыров фактически подтвердил это, заявив, что ее "забрали" в Чечню из-за того, что вся семья "работала в соцсетях". "Мемориал" признал Мусаеву политзаключённой.

В январе 2022 года ее насильно увезли в Чечню из Нижнего Новгорода. В июле 2023 года суд в Грозном приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии по делу о применении насилия к полицейскому и мошенничестве. Пятый кассационный суд уменьшил ей срок до четырех лет и девяти месяцев в колонии-поселении. По первому уголовному делу она должна была выйти на свободу 23 марта 2025 года.