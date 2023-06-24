Пригожин: "Блокируем Ростов и идём на Москву"

ЧВК "Вагнер" намерена блокировать Ростов-на-Дону и идти на Москву, если бойцам не выдадут министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова. Об этом заявил глава ЧВК Евгений Пригожин на видео, опубликованного близкими к ЧВК телеграм-каналами.

На видео Пригожин разговаривает с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и генералом Владимиром Алексеевым, который накануне обращался к вагнеровцам с призывом остановиться и называл происходящее попыткой государственного переворота.

Пресс-служба Пригожина также опубликовала его видеосообщение. На нём среди прочего Пригожин утверждает, что все военные объекты Ростова под контролем ЧВК, а "начальник Генштаба бежал отсюда, как только узнал, что мы подходим".

"Солдат убитых в три-четыре раза больше, чем это в документах подаётся наверх. А то, что подаётся – это в десять раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в некоторые дни составляют до тысячи человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и отказники", – также сказал Пригожин.

По информации петербургского издания "Фонтанка", в "ЧВК Вагнер Центр", расположенный в городе, приехали правоохранительные органы – вероятно, с обыском.

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