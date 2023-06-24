Пригожин идёт за Шойгу и Герасимовым – в регионах принимают меры. Главное

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о "марше справедливости", чтобы остановить "зло, которое несёт военное руководство России". Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их "марша" – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.

Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК "информационной провокацией". ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооружённого мятежа.

К вагнеровцам обратились генералы армии Сергей Суровикин и Владимир Алексеев. Они призвали бойцов ЧВК остановиться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путину "круглосуточно" докладывают о ситуации.

В районе двух ночи по Москве в телеграм-канале Пригожина появилось аудиосообщение о входе ЧВК в Ростов-на-Дону. Губернатор региона Василий Голубев рекомендовал жителям не выходить из домов. В ТАСС появились фото солдат, оцепивших штаб Южного военного округа, – из подписи к ним следует, что это бойцы ЧВК "Вагнер". Основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что это не вагнеровцы, а военные.

Власти Воронежской области оповестили жителей, что по трассе М-4 "Дон" движется колонна военной техники и попросили граждан воздержаться от поездок по шоссе. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об усилении мер безопасности в регионе и так же попросил жителей отказаться от поездок. По его словам, трасса "Дон" на границе Воронежской и Липецкой областей перекрыта – там образовались заторы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что "в связи с поступающей информацией" в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, на дорогах ввели дополнительный контроль. Также он написал о возможном ограничении проведения массовых мероприятий. Сегодня вечером должен пройти ежегодный Московский выпускной.

Сходное заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он попросил не выезжать на личном транспорте из региона с юга Московской области.

Комментариев от Путина, Шойгу, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина до сих пор нет.