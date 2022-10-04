Пригожин обвинил губернатора Петербурга в поддержке ВСУ 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов регулярно нарушает права участников так называемой "специальной военной операции" в Украине, заявил во вторник близкий к Владимиру Путину бизнесмен и один из спонсоров российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Кроме вреда от губернатора Петербурга ни я, ни бойцы ЧВК "Вагнер" ничего не видят", - сказал Пригожин, добавив, что де-факто Беглов "оказывает колоссальную поддержу Вооружённым силам Украины" и "другим вражеским структурам". Чем именно - бизнесмен не объяснил.
Ранее Пригожин выступил с резкой критикой командующего группой армий "Центр" российских сухопутных войск, принимающих участие в военной операции в Украине, генерал-полковника Александра Лапина. Пригожин, вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым, фактически обвинил Лапина, которому Владимир Путин присвоил звание Героя России, в сдаче ранее оккупированных территорий. В Кремле, комментируя критику Лапина, заявили, что Пригожин и Кадыров заслужили "право на собственное мнение".
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии, Африке и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
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