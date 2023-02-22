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Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в массовой гибели бойцов "ЧВК Вагнера" 

Основатель и спонсор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин 

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала в пятницу фотографию, на которой запечатлены десятки лежащих на земле трупов мужчин. Сам бизнесмен утверждает, что на фото - погибшие в Украине бойцы основанной им "ЧВК Вагнера". По словам Пригожина, все запечатлённые на фото люди погибли за один день, 21 февраля, в боях под городом Бахмут. Он обвинил в их смерти министра обороны России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

"Это парни, которые погибли по причине так называемого снарядного голода, - объяснил Пригожин. - Виноваты в этом те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимовым, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение".

В качестве доказательства своих слов Пригожин опубликовал заявку с запросом необходимых боеприпасов на имя Валерия Герасимова. "Необходимо 105 тысяч, а дают 3 тысячи 600", - пояснил Пригожин, назвав руководство российской армии "оборзевшими гражданами".

В последние месяцы основатель и спонсор "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, неоднократно публично критиковал Минобороны России - в частности за неверную, по его мнению, тактику ведения войны в Украине и за отказы выдавать снаряды его бойцам. На прошлой неделе Пригожин заявил, что министерство хочет "уничтожить" "ЧВК Вагнера".

В военном ведомстве долго не комментировали заявления Пригожина, но накануне выступили с утверждением, что "все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки", а слова об их нехватке являются "экзальтированными", "вносят раскол" между подразделениями российской группировки в Украине и "играют на пользу врагу". Пригожин в ответ обвинил Минобороны во лжи.

Ряд поддерживающих войну пользователей телеграм-каналов, в том числе некоторые так называемые военкоры, в среду попытались устроить сетевой флешмоб под лозунгом предоставления "ЧВК Вагнера" снарядов. Множество таких однотипных комментариев появилось также в трансляции концерта в Лужниках с участием Владимира Путина.

  • Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях.
  • Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" и лично Евгений Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали десятки тысяч бойцов. Однако недавно СМИ сообщили, что набор заключённых в "ЧВК Вагнера" прекращён. По данным некоторых источников, теперь этим займётся Минобороны.
  • Официально, по российским законам, "ЧВК Вагнера" не существует. В сводках Минобороны отряды наёмников этой структуры называют "штурмовыми отрядами добровольцев".

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