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Пригожин против Путина: сколько продержится основатель ЧВК "Вагнер"? | Грани времени с Мумином Шакировым

Пригожин против Путина: сколько продержится основатель ЧВК "Вагнер"? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Пригожин против Путина: сколько продержится основатель ЧВК "Вагнер"? | Грани времени с Мумином Шакировым

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В России попытка государственного переворота. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, блокировал военные объекты Ростова-на-Дону, потребовал выдать ему начальника Генштаба, министра обороны России и пригрозил походом на Москву. Путин заявил о «предательстве России» и сравнил ситуацию с 1917 годом.

В России попытка государственного переворота. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, блокировал военные объекты Ростова-на-Дону, потребовал выдать ему начальника Генштаба, министра обороны России и пригрозил походом на Москву. Путин в экстренном обращении заявил о «предательстве России» и сравнил ситуацию с 1917 годом.

Гости эфира: главный редактор "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов, военный эксперт Юрий Федоров, политик Марк Фейгин, исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова.

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