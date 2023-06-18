Пригожин: в Россию с фронта вернулись 32 тысячи бывших заключённых

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после участия в войне против Украины на территорию России вернулись 32 тысячи бывших заключённых, ранее завербованных в ЧВК. Эту информацию он распространил через свой телеграм-канал.

Пригожин утверждает, что те, кто вышел на свободу после участия в боевых действиях, совершили 83 преступления, что "в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнера"". Никаких подтверждений этих данных нет.



Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании бывших заключённых, завербованных ЧВК.

Что известно о ЧВК?



ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное вооруженное формирование, созданное близким к президенту Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК, среди которых - заключенные, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке.

Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признает. В ряде стран ЧВК "Вагнер" признана преступной и террористической организацией.

Последней на данный момент крупной операцией в Украине с участием ЧВК "Вагнер" был штурм Бахмута. Заявив в конце мая о взятии города, Пригожин сообщил, что наёмники будут выведены в тыл. Пока неизвестно, когда ЧВК "Вагнер" вернётся на фронт.

А о вербовке заключённых?



Информация о вербовке заключенных начала появляться в СМИ с весны 2022 года. Изначально сообщалось, что заключенных вербует ЧВК "Вагнер", позже к процессу присоединилось Минобороны.

Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. Назывались цифры в несколько десятков тысяч человек. ФСИН сообщала о рекордном сокращении числа заключённых в ноябре прошлого года на 23 тысячи человек за два месяца. После этого ФСИН на некоторое время перестала публиковать информацию о числе заключенных. В следующий раз статистика была опубликована в январе 2023 года: в ведомстве сообщили, что с ноября число заключённых в России сократилось на 6 тысяч человек, что соответствует тренду предыдущих лет.

Сам Пригожин утверждал, что ЧВК "Вагнер" завербовала 50 тысяч заключенных, из которых погибли около 20%, то есть около 10 тысяч. Верифицировать эти утверждения невозможно, известно, что аналитики оценивают потери российских войск при взятии Бахмута как высокие.

В феврале 2023 года начала появляться информация о второй волне вербовки в колониях. Тогда Пригожин заявил, что его компания набором больше не занимается.

Предполагаемые преступления "вагнеровцев"



Помимо предполагаемых военных преступлений на войне с Украиной, вернувшихся из зоны боевых действий наёмников и бывших наёмников все чаще обвиняют в совершении преступлений различной степени тяжести.

В конце мая в Новосибирской области под арест отправили подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 10-ти и 12-ти лет. Девочки сообщили, что тот был в военной форме с черепом на шевроне. "База" утверждает, что речь идт о бывшем наемнике ЧВК по имени Сергей Ш.

В Петербурге в начале июня вернувшийся с войны "вагнеровец" ограбил цветочный магазин, угрожая сотруднице взорвать здание. Незадолго до этого наемник избил администратора кафе неподалеку. До вербовки он отбывал срок в колонии за убийство, грабеж, избиение и мошенничество.

В Кировской области в марте вернувшийся с войны бывший заключённый убил пожилую женщину.

Пригожин признал, что во всех этих случаях речь шла о бывших бойцах ЧВК, и опять-таки сослался на то, что по его данным в среднем случаев рецидива среди бывших наёмников меньше, чем среди "обычных" заключённых.