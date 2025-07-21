"Прихлебатель войны". Соцсети – об "удаче" Константина Богомолова

Блогеры в соцсетях обсуждают слова, сказанные художественным руководителем Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка режиссером Константином Богомоловым. 18 июля он участвовал в дискуссии, посвященной волонтерству, во время молодежного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске. Богомолов назвал "удачей" период, последовавший за началом агрессии России в Украине.

В комментариях к статье издания "Сплетник", посвященной высказываниям Богомолова, есть призывы отправить режиссера на фронт. В соцсетях делают акцент на том, что он назвал "удачей" кровопролитную войну, на которой погибли или получили ранения, по некоторым оценкам, до одного миллиона человек, значительная часть которых – гражданские жертвы.

Ксения Ларина:

Смыслы им вкладывают в мозг вот такие богомоловы, которые называют смертоносную войну "удачей для целого поколения"

Так выступают мерзавцы-интеллектуалы. Самый отвратительный вид человека. Именно они и есть настоящие политические педофилы, растлители малолеток.

Эта новость с форума "Территория смыслов". В зале – подростки и молодые люди. А смыслы им вкладывают в мозг вот такие богомоловы. Которые называют смертоносную войну – "удачей для целого поколения". Удачей! По разным данным, число погибших и раненых только в России пересекло отметку в миллион. Миллион покалеченных и убитых молодых людей, твоих соотечественников, гад.

Виктор Шендерович:

В связи с очередными высказываниями режиссера Богомолова я испытываю чувство глубокого удивления.

Удивлен я, признаться, самому себе.

Оказывается, меня ещё может вывести из себя сказанное режиссером Богомоловым...

Это что-то совершенно иррациональное, ей-богу.

Как будто режиссер Богомолов не отвердел уже давным-давно в кусок дерьма – и не подтвердил этого с тех пор много, много раз.

А вот поди ж ты!

И каждый раз думаешь: не может этого быть! Не до такой же степени. Ведь талантливый же. И "мама такая хорошая, про паровоз поет..." – в смысле, из приличной семьи человек...

Любопытный феномен, правда?

Вот Скабеева какая-нибудь разговаривает все время. Мария Захарова даже танцует. Небензя, прости господи. Соловьев, наконец. Мало ли их там, на той стороне Луны? И все это, уже давным-давно, просто пейзаж. Даже, я бы сказал, натюрморт. Мертвая материя.

А на Богомолова до сих пор общая нервная реакция, как на живого: слышали, что он сказал? нет, вы слышали?

Все никак не можем поверить ушам и глазам. Все жива в душе детская наивная убежденность в том, что талантливый начитанный ребенок из хорошей семьи обязан быть приличным человеком.

А он нам ничего не обязан, представляете? Ну, то есть вообще. И ему с нас смешно.

Как сказал когда-то несчастным болельщикам сборной России футболист Аршавин, "ваши ожидания – ваши проблемы".

Богомолов – какой есть, и другого не будет. А вот нам надо получше подготовиться к следующему разу, чтобы не вздрагивать, когда это дерьмо заговорит снова.

Сергей Медведев:

"Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов заявил, что события последних трёх лет стали "удачей" для россиян. По словам 49-летнего режиссёра, теперь у жителей России есть возможность подумать о по-настоящему важных вещах, вместо того чтобы предаваться бесполезным соблазнам.

"Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живём, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это, в определённой степени, удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном"

Особенно повезло миллиону убитых и раненых. А в общем, конечно, норм

Ян Левченко:

23 июля, то есть через два дня, исполнится 50 лет Константину Богомолову - худруку московского Театра на Малой Бронной и довольно известному человеку, филологу по первому образованию, режиссеру театра по второму, мужу сначала Дарьи Мороз, а потом и вовсе Ксении Собчак.

Тут обнажилась правда уже не о жизни (для такого ума-то не особо надо), а о нем самом

Боюсь погрузиться в другие дела и дату эту пропустить, поэтому напишу сегодня. Мы не знакомы с Богомоловым – с ним знакома моя жена, учившаяся с ним на одном курсе в университете. Поэтому я не могу позволить себе ничего личного, но лишь использую этот близящийся повод, чтобы еще раз обратить внимание на заявление, которое Богомолов сделал на прошлой неделе в качестве гостя форума "Территория смыслов". Агентство по делам молодежи, или Росмолодежь, организует его с 2015 года, когда властям понадобились "новые смыслы" на фоне интервенции в Украину и возросшего спроса на силовой патриотизм.

На этой сходке будущих идеологов путинской России (дело происходило на смене под названием "Добро") Богомолов сказал, что произошедшее "три года назад" "поменяло среду, в которой мы живем, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа". Также он назвал это, то есть широкомасштабное вторжение в Украину, "удачей нашего поколения", ведь нынешний исторический период "заставляет нас говорить о сущностном". Также Богомолов добавил, что "ценность мишуры" упала, а "глянец весь скукожился".

Это заявление вызвало эмоциональную реакцию с обеих сторон. Оппозиционно настроенные россияне в эмиграции были удручены цинизмом Богомолова, видящего окно возможностей в работе конвейера смерти и разрушения. Патриотические тролли дежурно заворчали на предмет того, что сам Богомолов убегал в Израиль, как раз когда этот конвейер три года назад усилил свою работу.

Я хотел бы, однако, обратить внимание на предметную правоту Богомолова. Будучи образцом работы цинического разума, он не нуждается в комментариях, все сказанное и за, и против него, говорит лишь о самих говорящих и нужно только им самим. И это немало – говорить, то есть фиксировать феномен и рассматривать его в надежде предупредить его широкое распространение, очевидно, небесполезно. Но особенность цинического разума – в принципиальной амбивалентности любого высказывания.

В самом деле, разве война в Украине не поменяла среду, в которой мы живем? Разве не поставило каждого (из нас, во всяком случае, из них – не знаю, не уверен) перед необходимостью дать ответы на вопросы, от которых раньше хотелось и даже удавалось уклониться? Наконец, разве бессмысленная и потенциально бесконечная война не ставит сущностных проблем – кто ты, с кем и куда идешь, какой выбор делаешь? Каверза этого высказывания в том, что все так и есть. И человек с неподвижным сонным взглядом слегка закатившихся глаз - это фундамент имиджа Богомолова - это отлично знает.

Единственное, в чем он увлекся как человек не просто творческий, а без тормозов, так это в употреблении слова "удача". Сказал бы "вызов" там, ну или "испытание" – у него бы и в эмиграции прибыло поклонников. А тут обнажилась правда уже не о жизни (для такого ума-то не особо надо), а о нем самом. Мажоре, всегда жившем внутри Садового кольца, защищенном броней происхождения и связей –уверенном, барственном, изначально пресыщенном. Это многих злит, конечно. И это он тоже прекрасно знает.

Катерина Барабаш:

Он уже давно смешон со своими играми в интеллектуала, вознесшегося над серым, не понимающего его миром

Велеречивых прихлебателей войны вроде Богомолова, научившихся складно плести словесные кружева, – ни разу не упомянув войну, и строящих миролюбивую мину, презираю с большей свирепостью, чем откровенных пособников убийц. Соловьевы, киселевы, скабеевы, симоньяны, одержимые ненавистью, – солдаты в авангарде на фронтах пропаганды. Они давно ничего не понимают, оторвавшись от реальности и подпитывая себя собственным ядом. Это их призвание, это их непростая и хорошо оплачиваемая работа. А эти, считающие себя интеллектуалами, потому что прочитали немало книг и научились цицеронничать, – они похожи на ядовитых жаб, сидящих на болоте и время от времени высовывающихся оттуда, чтобы выпустить порцию яда. Они не призывают к войне, не призывают yбuвaть – они закатывают глазки и делают бровки домиком, попутно объясняя, что дух веет где хочет, и серьезные общественные катаклизмы (например, война на территории соседней страны) служат лишь катализатором нашего духовного развития. Несусветное по цинизму сегодняшнее выступление Богомолова про удачу нашего поколения, стартующую три года назад, – это заявление типичного быдла в смокинге, каковым он и является. Снаружи гладкий, внутри гадкий. Он уже давно смешон со своими играми в интеллектуала, вознесшегося над серым, не понимающего его миром. Просто клоун. Даже на героя "Мефисто" не тянет, мелкотравчатый.

Dmitry Front:

Константин Богомолов высказал справедливую мысль о том, что глянец во время войны стек со стен. Эту мысль я понимал и понимаю так, что многие люди как бы очистились от мешающего им "добра". Теперь они чисты перед своим Богом. Никто и ничто им не мешает: мирная политкорректность пошла к черту. К таким людям относится и сам Богомолов, который именно про себя сказал всю правду – глянец с него слетел, а сам он наконец обрел удачу. Правда, чтобы не хвалиться двумя театрами, он всё поколение молодых россиян, которое переживает войну, назвал удачным поколением.

В соцсетях есть и шуточные комментарии:

Михаил Шевелев:

То музыканта Гергиева в Европе гоняют, то артиста Спиваковского в Израиле. То режиссер Богомолов много нового узнал про себя, то публицисту Гессен напомнили подробности ее творческого пути. А вы все жалуетесь на бедность художественного пейзажа, все вам мало культурных событий.

Как отмечают многие блогеры, взгляды Константина Богомолова не изменились – они были неотличимы от официальной российской идеологии и ранее. Если полистать страницы в соцсетях, то можно найти комментарии о "манифесте" театрального режиссера, написанном им накануне войны. Вот посты времен манифеста, февраль 2021 года.

Александр Горбачев:

мне давно казалось, что Константин Богомолов – примерно самый омерзительный человек в Москве, но тут он выдал прям лютый манифест "Новых Правых" (это он сам так называет). написано буквально следующее: в Европе строят новый этический Рейх, хотят нам запретить ебаться и быть мужиками, навязывают нам свой гендер, поэтому, значит, Россия должна смело отринуть все эти дела, встать в авангарде цивилизации и строить свою собственную "Европу здорового человека" – БУКВАЛЬНО с блэкджеком и шлюхами, потому что в настоящей Европе и то, и другое отменили.

просто аааааааа. вы так говорите "этический социализм", как будто это что-то плохое. ну то есть, безусловно, полезно, что такой текст существует. дает представление о многом и просто-таки просится быть кооптированным в официальную идеологию.

Фарид Бехтемиров:

Всё-таки Богомолов – большой талант. В третьем абзаце новой программной статьи он (небезосновательно) осуждает либералов за социальный расизм, в четвёртом уже сам занимается ровно тем же социальным расизмом (вот дореволюционная аристократия – это были Люди, не то что разночинцы всякие), а в пятом этот новоявленный борец за социальную справедливость и вовсе использует термин "плебеи" как оскорбление.