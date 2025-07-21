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Цитаты Свободы

"Прихлебатель войны". Соцсети – об "удаче" Константина Богомолова

Режиссер Константин Богомолов на церемонии вручения премии "Человек года 2020" по версии журнала GQ
Режиссер Константин Богомолов на церемонии вручения премии "Человек года 2020" по версии журнала GQ

Блогеры в соцсетях обсуждают слова, сказанные художественным руководителем Театра на Малой Бронной и Театра Романа Виктюка режиссером Константином Богомоловым. 18 июля он участвовал в дискуссии, посвященной волонтерству, во время молодежного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске. Богомолов назвал "удачей" период, последовавший за началом агрессии России в Украине.

В комментариях к статье издания "Сплетник", посвященной высказываниям Богомолова, есть призывы отправить режиссера на фронт. В соцсетях делают акцент на том, что он назвал "удачей" кровопролитную войну, на которой погибли или получили ранения, по некоторым оценкам, до одного миллиона человек, значительная часть которых – гражданские жертвы.

Ксения Ларина:

Смыслы им вкладывают в мозг вот такие богомоловы, которые называют смертоносную войну "удачей для целого поколения"

Так выступают мерзавцы-интеллектуалы. Самый отвратительный вид человека. Именно они и есть настоящие политические педофилы, растлители малолеток.

Эта новость с форума "Территория смыслов". В зале – подростки и молодые люди. А смыслы им вкладывают в мозг вот такие богомоловы. Которые называют смертоносную войну – "удачей для целого поколения". Удачей! По разным данным, число погибших и раненых только в России пересекло отметку в миллион. Миллион покалеченных и убитых молодых людей, твоих соотечественников, гад.

Виктор Шендерович:

В связи с очередными высказываниями режиссера Богомолова я испытываю чувство глубокого удивления.

Удивлен я, признаться, самому себе.

Оказывается, меня ещё может вывести из себя сказанное режиссером Богомоловым...

Это что-то совершенно иррациональное, ей-богу.

Как будто режиссер Богомолов не отвердел уже давным-давно в кусок дерьма – и не подтвердил этого с тех пор много, много раз.

А вот поди ж ты!

И каждый раз думаешь: не может этого быть! Не до такой же степени. Ведь талантливый же. И "мама такая хорошая, про паровоз поет..." – в смысле, из приличной семьи человек...

Любопытный феномен, правда?

Вот Скабеева какая-нибудь разговаривает все время. Мария Захарова даже танцует. Небензя, прости господи. Соловьев, наконец. Мало ли их там, на той стороне Луны? И все это, уже давным-давно, просто пейзаж. Даже, я бы сказал, натюрморт. Мертвая материя.

А на Богомолова до сих пор общая нервная реакция, как на живого: слышали, что он сказал? нет, вы слышали?

Все никак не можем поверить ушам и глазам. Все жива в душе детская наивная убежденность в том, что талантливый начитанный ребенок из хорошей семьи обязан быть приличным человеком.

А он нам ничего не обязан, представляете? Ну, то есть вообще. И ему с нас смешно.

Как сказал когда-то несчастным болельщикам сборной России футболист Аршавин, "ваши ожидания – ваши проблемы".

Богомолов – какой есть, и другого не будет. А вот нам надо получше подготовиться к следующему разу, чтобы не вздрагивать, когда это дерьмо заговорит снова.

Сергей Медведев:

"Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов заявил, что события последних трёх лет стали "удачей" для россиян. По словам 49-летнего режиссёра, теперь у жителей России есть возможность подумать о по-настоящему важных вещах, вместо того чтобы предаваться бесполезным соблазнам.

"Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живём, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это, в определённой степени, удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном"

Особенно повезло миллиону убитых и раненых. А в общем, конечно, норм

Ян Левченко:

23 июля, то есть через два дня, исполнится 50 лет Константину Богомолову - худруку московского Театра на Малой Бронной и довольно известному человеку, филологу по первому образованию, режиссеру театра по второму, мужу сначала Дарьи Мороз, а потом и вовсе Ксении Собчак.

Тут обнажилась правда уже не о жизни (для такого ума-то не особо надо), а о нем самом

Боюсь погрузиться в другие дела и дату эту пропустить, поэтому напишу сегодня. Мы не знакомы с Богомоловым – с ним знакома моя жена, учившаяся с ним на одном курсе в университете. Поэтому я не могу позволить себе ничего личного, но лишь использую этот близящийся повод, чтобы еще раз обратить внимание на заявление, которое Богомолов сделал на прошлой неделе в качестве гостя форума "Территория смыслов". Агентство по делам молодежи, или Росмолодежь, организует его с 2015 года, когда властям понадобились "новые смыслы" на фоне интервенции в Украину и возросшего спроса на силовой патриотизм.

На этой сходке будущих идеологов путинской России (дело происходило на смене под названием "Добро") Богомолов сказал, что произошедшее "три года назад" "поменяло среду, в которой мы живем, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа". Также он назвал это, то есть широкомасштабное вторжение в Украину, "удачей нашего поколения", ведь нынешний исторический период "заставляет нас говорить о сущностном". Также Богомолов добавил, что "ценность мишуры" упала, а "глянец весь скукожился".

Это заявление вызвало эмоциональную реакцию с обеих сторон. Оппозиционно настроенные россияне в эмиграции были удручены цинизмом Богомолова, видящего окно возможностей в работе конвейера смерти и разрушения. Патриотические тролли дежурно заворчали на предмет того, что сам Богомолов убегал в Израиль, как раз когда этот конвейер три года назад усилил свою работу.

Я хотел бы, однако, обратить внимание на предметную правоту Богомолова. Будучи образцом работы цинического разума, он не нуждается в комментариях, все сказанное и за, и против него, говорит лишь о самих говорящих и нужно только им самим. И это немало – говорить, то есть фиксировать феномен и рассматривать его в надежде предупредить его широкое распространение, очевидно, небесполезно. Но особенность цинического разума – в принципиальной амбивалентности любого высказывания.

В самом деле, разве война в Украине не поменяла среду, в которой мы живем? Разве не поставило каждого (из нас, во всяком случае, из них – не знаю, не уверен) перед необходимостью дать ответы на вопросы, от которых раньше хотелось и даже удавалось уклониться? Наконец, разве бессмысленная и потенциально бесконечная война не ставит сущностных проблем – кто ты, с кем и куда идешь, какой выбор делаешь? Каверза этого высказывания в том, что все так и есть. И человек с неподвижным сонным взглядом слегка закатившихся глаз - это фундамент имиджа Богомолова - это отлично знает.

Единственное, в чем он увлекся как человек не просто творческий, а без тормозов, так это в употреблении слова "удача". Сказал бы "вызов" там, ну или "испытание" – у него бы и в эмиграции прибыло поклонников. А тут обнажилась правда уже не о жизни (для такого ума-то не особо надо), а о нем самом. Мажоре, всегда жившем внутри Садового кольца, защищенном броней происхождения и связей –уверенном, барственном, изначально пресыщенном. Это многих злит, конечно. И это он тоже прекрасно знает.

Катерина Барабаш:

Он уже давно смешон со своими играми в интеллектуала, вознесшегося над серым, не понимающего его миром

Велеречивых прихлебателей войны вроде Богомолова, научившихся складно плести словесные кружева, – ни разу не упомянув войну, и строящих миролюбивую мину, презираю с большей свирепостью, чем откровенных пособников убийц. Соловьевы, киселевы, скабеевы, симоньяны, одержимые ненавистью, – солдаты в авангарде на фронтах пропаганды. Они давно ничего не понимают, оторвавшись от реальности и подпитывая себя собственным ядом. Это их призвание, это их непростая и хорошо оплачиваемая работа. А эти, считающие себя интеллектуалами, потому что прочитали немало книг и научились цицеронничать, – они похожи на ядовитых жаб, сидящих на болоте и время от времени высовывающихся оттуда, чтобы выпустить порцию яда. Они не призывают к войне, не призывают yбuвaть – они закатывают глазки и делают бровки домиком, попутно объясняя, что дух веет где хочет, и серьезные общественные катаклизмы (например, война на территории соседней страны) служат лишь катализатором нашего духовного развития. Несусветное по цинизму сегодняшнее выступление Богомолова про удачу нашего поколения, стартующую три года назад, – это заявление типичного быдла в смокинге, каковым он и является. Снаружи гладкий, внутри гадкий. Он уже давно смешон со своими играми в интеллектуала, вознесшегося над серым, не понимающего его миром. Просто клоун. Даже на героя "Мефисто" не тянет, мелкотравчатый.

Dmitry Front:

Константин Богомолов высказал справедливую мысль о том, что глянец во время войны стек со стен. Эту мысль я понимал и понимаю так, что многие люди как бы очистились от мешающего им "добра". Теперь они чисты перед своим Богом. Никто и ничто им не мешает: мирная политкорректность пошла к черту. К таким людям относится и сам Богомолов, который именно про себя сказал всю правду – глянец с него слетел, а сам он наконец обрел удачу. Правда, чтобы не хвалиться двумя театрами, он всё поколение молодых россиян, которое переживает войну, назвал удачным поколением.

В соцсетях есть и шуточные комментарии:

Михаил Шевелев:

То музыканта Гергиева в Европе гоняют, то артиста Спиваковского в Израиле. То режиссер Богомолов много нового узнал про себя, то публицисту Гессен напомнили подробности ее творческого пути. А вы все жалуетесь на бедность художественного пейзажа, все вам мало культурных событий.

Как отмечают многие блогеры, взгляды Константина Богомолова не изменились – они были неотличимы от официальной российской идеологии и ранее. Если полистать страницы в соцсетях, то можно найти комментарии о "манифесте" театрального режиссера, написанном им накануне войны. Вот посты времен манифеста, февраль 2021 года.

Александр Горбачев:

мне давно казалось, что Константин Богомолов – примерно самый омерзительный человек в Москве, но тут он выдал прям лютый манифест "Новых Правых" (это он сам так называет). написано буквально следующее: в Европе строят новый этический Рейх, хотят нам запретить ебаться и быть мужиками, навязывают нам свой гендер, поэтому, значит, Россия должна смело отринуть все эти дела, встать в авангарде цивилизации и строить свою собственную "Европу здорового человека" – БУКВАЛЬНО с блэкджеком и шлюхами, потому что в настоящей Европе и то, и другое отменили.

просто аааааааа. вы так говорите "этический социализм", как будто это что-то плохое. ну то есть, безусловно, полезно, что такой текст существует. дает представление о многом и просто-таки просится быть кооптированным в официальную идеологию.

Фарид Бехтемиров:

Всё-таки Богомолов – большой талант. В третьем абзаце новой программной статьи он (небезосновательно) осуждает либералов за социальный расизм, в четвёртом уже сам занимается ровно тем же социальным расизмом (вот дореволюционная аристократия – это были Люди, не то что разночинцы всякие), а в пятом этот новоявленный борец за социальную справедливость и вовсе использует термин "плебеи" как оскорбление.

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