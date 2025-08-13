Приказ отдан
Борьба с наркокартелями и потоком нелегальных мигрантов, идущих в США через границу с Мексикой, остается приоритетом Вашингтона. Мексиканские бандиты проявляют в этом противостоянии удивительные находчивость и живучесть. А насколько далеко собирается в этой войне зайти сам Дональд Трамп?
