Прилепин объявил, что стал замкомандира полка в Росгвардии

Писатель и политический деятель Захар Прилепин заявил, что получил должность заместителя командира полка Росгвардии "Оплот", который ранее был батальном, но теперь "расширяется". Кроме того, по словам Прилепина, в ближайшее время полк получит тяжёлое вооружение.
"По излечении вернусь в строй. Поставленные перед нами руководством Росгвардии и президентом России задачи будут выполнены", - резюмировал писатель, не уточнив, что это за задачи.
По данным издания Daily Storm, Прилепин назначен заместителем командира по военно-политической работе, а сам полк "Оплот" будет дислоцироваться на оккупированных Россией территориях Украины.
- 6 мая на Захара Прилепина было совершено покушение в Нижегородской области - недалеко от дома, в котором живёт его семья. Был взорван автомобиль писателя, в котором он ехал. Прилепин получил серьёзные ранения, сидевший за рулём машины его соратник Александр Шубин, который ранее воевал на стороне донецких сепаратистов в одном батальоне с писателем, погиб. Позже МВД России отчиталось о задержании и аресте предполагаемого исполнителя теракта - уроженца Донецкой Области Александра Пермякова. Со слов задержанного, для убийства Прилепина его завербовали украинские спецслужбы. При этом СМИ сообщали, что Пермяков ранее служил в Донбассе в подразделениях поддержанных Кремлём сепаратистов, а недавно получил российское гражданство.
- 19 июля Госдума одобрила законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику.
Форум