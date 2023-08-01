Прилепин объявил, что стал замкомандира полка в Росгвардии

Писатель и политический деятель Захар Прилепин заявил, что получил должность заместителя командира полка Росгвардии "Оплот", который ранее был батальном, но теперь "расширяется". Кроме того, по словам Прилепина, в ближайшее время полк получит тяжёлое вооружение.

"По излечении вернусь в строй. Поставленные перед нами руководством Росгвардии и президентом России задачи будут выполнены", - резюмировал писатель, не уточнив, что это за задачи.

По данным издания Daily Storm, Прилепин назначен заместителем командира по военно-политической работе, а сам полк "Оплот" будет дислоцироваться на оккупированных Россией территориях Украины.