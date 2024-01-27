Суд в Лос-Анджелесе признал виновным гражданина России и Израиля Сергея Очигава в скрытном проникновении на пассажирский самолёт. Ему грозит до пяти лет федеральной тюрьмы после того, как он прилетел в США из Дании безбилетником.

46-летний москвич был задержан 4 ноября в аэропорту Лос-Анджелеса. Он прибыл рейсом "Скандинавских авиалиний" из Копенгагена, но его не было в списке пассажиров. У него не было документов для пересечения границы США. Пограничнику он заявил, что оставил паспорт в самолёте.

Как установило следствие, 3 ноября Очигава проник в терминал вылета аэропорта Копенгагена, прижавшись к другому пассажиру на входе в турникет. На следующий день он незаметно пробрался через посадочный гейт в авиалайнер, сообщает министерство юстиции США. В публикации не уточняются мотивы обвиняемого.

После задержания он рассказывал, что не помнит как оказался на рейсе, сообщали ранее лос-анджелесские издания. Издание "Осторожно, новости" сообщало со ссылкой на его родственников, что Очигава уехал в Израиль после российского вторжения в Украину.

За границей у него, как утверждается, начались проблемы со здоровьем и приступы тревожности. В публикации говорилось, что близкие надеялись на его освобождение и просили о содействии МИД Израиля.