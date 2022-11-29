Приморцу назначили исправительные работы по уголовному делу о фейках

Суд в Приморском крае приговорил Федора Эрбеса к шести месяцам исправительных работ по делу о фейках о российской армии. Причиной для возбуждения уголовного дела стал видеоролик о войне в Украине, опубликованный в группе в WhatsApp, говорится в тексте приговора, внимание на которые обратило "ОВД-Инфо".
По решению суда, в течение полугода часть заработка осуждённого будет переходить в пользу государства. По данным следствия, Эрбес опубликовал ролик, где показаны разрушенные города в Донбассе и разбитая техника российской армии. Кроме того, двое солдат на видео обсуждают потери, а также сложности, с которыми сталкиваются военные, пытаясь уйти с фронта.
Эрбес полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учёл, что подсудимый воспитывает малолетнего ребёнка.
- 4 марта после военного вторжения России в Украину Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных сводок.
- За девять месяцев войны с Украиной по статьям о фейках и дискредитации были заведены, по данным "ОВД-инфо", более четырёх тысяч административных и около 250 уголовных дел.
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